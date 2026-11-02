Kullamäe koduklubi pidi Partizani paremust tunnistama

Eesti korvpallikoondise mängujuht Kristian Kullamäe ja Cluj-Napoca võõrustasid esmaspäeval Aadria liiga raames Belgradi Partizani, kes teenis kindla võidu.

Kullamäe koduklubi jäi Belgradis toimunud mängus juba varakult tagaajaja rolli ning Partizan saavutas avaveerandi lõpuks 16-punktilise edu, mis paisus teisel veerandil lausa 21 punkti peale. Cluj-Napoca vastas sellele aga 12:0 spurdiga ning suutis poolajapausiks vahet vähendada, riietusruumidesse mindi võõrustaja 57:49 eduseisul.

Külalised lihvisid kolmandal veerandil vahe neljale punktile, aga siis pani Partizan käigu sisse ning vormistas otsustaval veerandil kindla 97:77 (34:18, 23:31, 19:17, 21:11) võidu.

Kullamäe sai mänguaega 19 minutit, mille jooksul viskas viis punkti (kahesed 1/2, kolmesed 1/4, vabavisked 2/3), haaras neli lauapalli ja jagas kaks resultatiivset söötu. Tema tiimi resultatiivseimaks kerkis 15 punkti visanud Javonte Smart, üleplatsimees oli Partizani tagamängija Carlik Jones, kes kogus 16 punkti, neli lauda ja neli korvisöötu.

Cluj-Napoca on Aadria liigas võitnud kaks mängu ja kaotanud kolm, B-grupis ollakse Partizani (5-0), Dubai (4-0) ja Bosna (4-2) järel neljandad.