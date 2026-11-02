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NBA: Boston teenis viienda järjestikuse võidu, Doncic säras taas

Korvpall
Jayson Tatum ja Paul George
Jayson Tatum ja Paul George Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Korvpall

Korvpalliliigas NBA on tunamullune meister Boston Celtics pärast hooaja avamängus saadud kaotust nüüd võitnud viis kohtumist järjest. Pühapäeval alistati võõrsil Orlando Magic 108:97.

Boston hoidis kodumeeskonda teise poolaja alguses nullil enam kui neli minutit ja läks selle aja jooksul juhtima 15 punktiga, Tristan da Silva vastas kolme kaugviskega ja Orlando jõudis 12:0 vahespurdi toel viimaseks veerandajaks kolme punkti kaugusele. Mängu viimastel minutitel blokeeris Neemias Queta kaks Magicu viset ning lõplikult läks külalismeeskond eest pärast Paul George'i tabavat kaugviset poolteist minutit enne lõpusireeni.

17 vabaviskest 15 realiseerinud Jayson Tatum viskas viienda järjestikuse võidu teeninud Bostoni kasuks 32 punkti ja andis seitse resultatiivset söötu, George kogus 17 punkti, kaheksa korvisöötu ja kuus lauapalli. Paulo Bancherota Orlando resultatiivseimad olid da Silva ja Anthony Black 23 punktiga.

Sloveenia superstaar Luka Doncic jätkab suurepärases hoos, kui kogus Los Angeles Lakersi (5-2) 131:125 võidumängus Toronto Raptorsi (3-3) üle 45 punkti, 15 lauapalli ja kuus resultatiivset söötu. Doncic on keskmiselt kogunud 36,2 punkti, ükski teine mängija pole sel hooajal visanud keskmiselt üle 30 punkti mängu kohta.

Steph Curry ei saanud pühapäeval Golden State Warriorsi (4-3) aidata, kuid kodumeeskond teenis sellele vaatamata 124:112 võidu Los Angeles Clippersi (1-5) üle. Uustulnuk Yaxel Lendeborg viskas võitjate kasuks 37 punkti ja andis kuus resultatiivset söötu.

Toimetaja: Anders Nõmm

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