Paltsi, Lillemäe ja Teerni koduklubi sai tabelinaabrilt valusa kaotuse

Brescia asus 35. minutil juhtima ja suurendas 75. minutil eduseisu kaheväravaliseks. Catania lõi 84. minutil ühe värava tagasi, aga enamat ei suutnud, vaid hoopis Brescia vormistas 89. minutil lõppseisu, vahendab Soccernet.ee.

Põhikoosseisu kuulunud Palts vahetati välja 52. ja Lillemäe 68. minutil, Teern sekkus pingilt 52. minutil. Teernil oli enne Brescia teist väravat hea võimalus, aga karistusalast vabalt löögile pääsenud ründaja lennutas palli üle värava.

Catania sai tabeliseisu arvestades valusa kaotuse, sest enne mängu edestati Bresciat ühe punktiga. Catania langes nüüd 14 naiskonna konkurentsis 12. kohale, olles seitsme mänguga kogunud viis punkti ning edestades väljalangemistsooni ühe punktiga. San Marino Academy on nelja punktiga eelviimasel ja Venezia kahe punktiga viimasel kohal.