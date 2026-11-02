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Antonellist sai aegade noorim vormel-1 maailmameister

Vormelisport
Kimi Antonelli
Kimi Antonelli Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Vormelisport

Vormel-1 MM-hooaja 19. etapi Mehhikos võitis Max Verstappen (Red Bull), kolmanda koha teeninud 20-aastasest Kimi Antonellist (Mercedes) sai kõigi aegade noorim maailmameister.

Pühapäevane Mexico City etapp pakkus draamat juba avaringil, kui esikohalt alustanud Ferrari piloot Lewis Hamilton pidi esimestes kurvides tõrjuma tiimikaaslase Charles Leclerci rünnakuid. Leclerc sõitis neljanda kurvi pikaks, tõusis pärast lõikamist esikohale ning oleks teoorias pidanud positsiooni Hamiltonile tagasi andma, aga samuti sõidujoonest välja läinud britt kaotas oma koha Verstappenile ja nõnda võtsid Leclerc ja Ferrari hoopis viiesekundilise ajakaristuse.

Hamilton võistkonnakaaslase tegutsemisega mõistagi rahule ei jäänud. "Ta on 28 aastat vana, seega ei ole asi vanuses, vaid mõtteviisis. Ta on kas kõik või mitte midagi: võidan kas mina või mitte kumbki meist ja see ei peaks nii olema. Oleksime siin pidanud võtma kaksikvõidu," rääkis Hamilton pärast finišit.

25 ringi enne lõppu purunes suurel kiirusel Valtteri Bottase Cadillaci esivedrustus, soomlane lahkus rajalt küll omal jalal, aga kokkupõrge kahjustas barjääre piisavalt, et mehed pooleks tunniks rohelist lippu ootama jätta. Pärast seda hoidis Verstappen lõpuni Hamiltoni enda selja taga, 28. ringil oma karistuse ära kandnud Leclerc jäi ilma ka kolmandast kohast, kui temast möödus Antonelli.

Verstappen teenis kolmanda võidu viimase nelja GP jooksul ja tõusis üldarvestuses teisele kohale, aga päevakangelane Antonelli kindlustas kõigest 20 aasta ja 68 päeva vanusena maailmameistritiitli. Senine noorim maailmameister oli Sebastian Vettel, kes võitis oma esimese MM-tiitli neljast 23 aasta ja 134 päeva vanusena. Viimati krooniti Itaalia piloot vormel-1 maailmameistriks 1953. aastal.

"Olen sõnatu ja üritan aru saada, mis just juhtus," rääkis üliõnnelik Antonelli pärast finišit. "See on olnud imeline hooaeg ja sama imeline on pjedestaalil seista koos Maxi ja Lewisega. Loodan tulevikus veel selliseid duelle läbi teha. Viimasel ringil võtsin natuke kergemalt, sest muutusin emotsionaalseks ja ei näinud enam väga hästi radagi," naeris itaallane.

Antonelli on neli etappi enne hooaja lõppu kogunud 380 punkti, talle järgnevad Verstappen 261, Hamilton 259 ning pühapäeval kuuenda kohaga leppima pidanud George Russell 250 punktiga. Leclerc on 245 punktiga viies.

Toimetaja: Anders Nõmm

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