Maailma kolmas reket teeb Austraalia lahtiste järel tipptennisest pausi

Lisaks kahele slämmifinaalile jõudis Ruud eelmisel aastal ka ATP finaalturniiril finaali. Viimase kahe aasta jooksul on ta mänginud 12 finaalis ja võitnud neist kaheksa. Eelmisel aastal võitis ta ATP andmetel 51 ja kaotas 22 matši, aasta enne seda võitis ta 57 ja kaotas 17 matši. Ehk kahe aastaga on Ruud pidanud 147 mängu.

Eelmise hooaja lõpus veetis ta veel kuu aega koos Rafael Nadaliga Lõuna-Ameerikas, kus nad pidasid mitmeid näidismänge.

"Kui mängid igal kuul turniire, on normaalne tennisekalender umbes kümme ja pool kuud. See pole kehale üldse hea," ütles Ruud intervjuus Eurospordile. "Veebruaris pole suuri turniire, seetõttu kasutan seda aega, et füüsilist vormi parandada. Saan seda kuud kasutada nagu hooajaeelse ettevalmistusena, mida pidanuksin tegema detsembris, aga detsembris toimus ka nii palju muud, sealhulgas reis Lõuna-Ameerikasse koos Nadaliga. Otsustasin, et pärast Austraalia lahtisi võtan turniiridest väikese pausi."

"Kui seda teen, lüheneb mu hooaeg kaheksale ja poolele kuule, ka see on pikk aeg," jätkas ta. "Põnev on näha, kas kõik läheb hästi, aga pean igatahes proovima. Kui Indian Wells märtsi alguses algab, olen paremini valmis uueks aastaks, mängima mitmeid turniire järjest."

"On hea aasta niimoodi kergelt ära jupitada. Loodan, et see on hea plaan," lisas ta.

Ruud ütles ka, et kavatseb sel hooajal vähem madalaima kategooria ehk ATP 250 turniiridel mängida. "Olen juba tõestanud, et suudan kõrgeimal tasemel hästi mängida," sõnas Ruud.

Uut hooaega alustas Ruud uudsel võistkondlikul tenniseturniiril United Cup, enne Austraalia lahtiste algust mängib ta veel Aucklandis ATP 250 turniiril.