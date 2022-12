Maailma edetabelis tugeva tõusu teinud Kanepi valmistub uueks hooajaks

Kaia Kanepi edukas aasta algas veerandfinaaliga Austraalia lahtistel. Uus hooaeg on ukse ees ja Kanepi on viimased paar nädalat end taas tenniselainele.

"Viimased paar aastat on aasta lõpus olnud päris pikk paus tennisest. Ma ei ole kolm kuni neli nädalat tennist mänginud. Olen teinud rohkem füüsilist ja kuu aega enne hooaega ma hakkan tennist mängima," kommenteeris Kanepi.

Edukas aasta esimene pool tõi kaasa kiire tõusu edetabelis ja hetkel asub kanepi WTA edetabelis 32. kohal. Kõrvaltvaatajate jaoks on numbri väiksemaks muutumine põnev jälgimine, kui palju keskendub sellele Kanepi ise.

"Konkreetselt selle aasta kohta ei ole edetabelikoht nii määrav. Punktid ikkagi kestavad aasta aega ja oleneb, mida sa eelmine aasta saavutasid. Aga konkreetselt aasta kohta ilmselt enesetunne ja see kui hästi ja stabiilselt ma suudan pikka aega mängida," ütles Kanepi.

Koht edetabeli neljanda kümne alguses on Kaia Kanepi jaoks üle aastate kõrge. Lisaks emotsionaalsele poolele on sellel ka praktiline tähendus.

"Minu jaoks ei ole sellel praegu mingisugust tähendust. See annab võib-olla mulle Austraalia lahtistel asetuse. 32 esimest asetatakse. See natuke aitab loosile kaasa. See selgub jaanuari keskel, kas ma saan asetuse või mitte. Muidu nagu ei ole väga vahet, kas ma olen 30., 40. või 50," lisas Kanepi.

37-aastane Kanepi on maailma tennisekarussellil tuuritavatest mängijatest juba üks eakamaid.

"Ma rohkem tunnen seda, kui aitab. Ei ole sellist mõtet tulnud," lisas Kanepi.

Oma lõppenud aasta mõtteid jagab Kaia Kanepi pikemalt ETV spordiaastat kokkuvõtvas saates 27. detsembril.