Hyundai tiimipealik: otsime kogenud ja usaldusväärseid sõitjaid

Ott Tänaku ja Oliver Solberg lahkumiste järel on Hyundai meeskonnal järgmiseks hooajaks leping vaid Thierry Neuville'iga. Tänavu Solbergiga kolmandat autot jaganud Dani Sordo pole avalikult kinnitanud, kas ta jätkab Hyundais või mitte. Hyundai pealiku Julien Moncet'i sõnul tegeleb meeskond kahe vaba sõitjakoha täitmisega. Üheks oluliseks tingimuseks on kogemus.

"Nimekiri pole väga pikk, aga meil on paar kandidaati. Otsime kogenud ja usaldusväärseid sõitjaid, kes suudavad hästi töötada koos inseneride ja meeskonnaga. See on oluline, sest see sobib meie brändiga. Loomulikult peavad uued sõitjad ka kiired olema," rääkis Moncet ralliportaalile DirtFish.

Portaali sõnul on võimalikeks kandidaatideks näiteks Andreas Mikkelsen, Craig Breen, Kris Meeke, Teemu Suninen ja Hayden Paddon. Moncet ei soostunud kedagi nimeliselt avaldama. "Rohkem infot te minult praegu ei saa. Peate ootama Monte Carlo rallini."

Küsimusele, kas kolmandat autot jagavad kaks või koguni kolm sõitjat, vastas Moncet: "Võime palgata isegi 14 sõitjat! Aga tõsiselt rääkides, me peame sõitjate valimisel vaatama seda, et nad suudaksid konkureerida erinevat tüüpi rallidel. Mõned rallid on asfaltkattega ja mõned kruusaga. Mõned rallid on aeglasemad, teised jälle kiiremad. Seega neid oskusi peame kindlasti hindama. Liiga palju varumehi ei saa ka olla, sest siis nad lihtsalt hüppavad teisipäeval autosse ja lõpuks ei tee mitte midagi."