Esmakordselt Challengeri turniiril mängiv Lajal pääses teise ringi

Lajal läks Vilniuse turniiri avaringis vastamisi prantslase Terence Atmane'iga (ATP 370.) ning alistas endast maailma edetabelis enam kui sada kohta kõrgemal paikneva vastase tunni ja 23 minutiga 7:6 (6), 6:1.

Eesti esireket ei seisnud kohtumise jooksul silmitsi ühegi murdepalliga ning kasutas ise seitsmest murdevõimalusest ära neli, oma esimeselt servilt võitis ta 90 protsenti (28/31) mängitud punktidest.

Teises ringis ootab Lajalit turniirile seitsmenda asetuse teeninud prantslane, maailma edetabelis 204. kohal olev Laurent Lokoli.

ATP Challenger on meeste profitennises tasemelt teine liiga, olles samm ülespoole ITF-i turniiridest ja jäädes alla ATP turniiridele. Vilniuses peetav turniir on Challenger 80 kategooria ehk Challengeride arvestuses suuruselt viies (kokku on kuus kategooriat). Põhiturniirile pääsemise eest teenis Lajal neli edetabelipunkti.

ITF-i karussellil võitis Lajal tänavu kaks 15 000 dollari suuruse auhinnafondiga turniiri ja teenis mõlema turniirivõidu eest 15 punkti, finaalis kaotamine andnuks kaheksa, poolfinaalis kaotamine neli punkti. Challengeridel on võimalik teenida märksa rohkem edetabelipunkte: Leedu turniiril annab teise ringi jõudmine seitse, veerandfinaali pääsemine 15, poolfinaali jõudmine 30, finaalikoht 50 ja võit 80 punkti.