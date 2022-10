Kogenud kaardilugeja lõpetab Kataloonia ralli järel karjääri

"Paari nädala pärast toimuv Kataloonia ralli on minu viimane autoralli MM-sarjas," rääkis Craig Breeni kaardilugeja ralliportaalile DirtFish. "See oli suur otsus, millest ma rääkisin Craigile pärast Sardiinia rallit, kus saavutasime teise koha. Tundsin, et mul on aeg kiiver varna riputada. Jõudsime lõpuks kokkuleppeni, et ma lõpetan enne hooaja viimast rallit Jaapanis. Siis on uuel kaardilugejal võimalik enne Monte Carlot mingisugune tunnetus kätte saada," lisas Nagle.

It's has been one hell of a rollarcoster and the memories and friends I made will last a life time. Lived the dream https://t.co/KJFbkPFw8X — Paul Nagle (@paulnagle1) October 5, 2022

44-aastane Nagle debüteeris MM-sarjas 2004. aastal Kataloonia rallil ning on pea 20 aastat kestnud karjääri jooksul sõitnud kokku 101. rallil, teeninud viis rallivõitu ja 18 pjedestaalikohta. Kõik Nagle'i võidud tuli koos Kris Meeke'iga.

Samuti on iirlane kaarti lugenud ka Gareth MacHale'ile ja Andreas Mikkelsenile. Alates 2019. aastast on Nagle autot jaganud kaasmaalase Craig Breeniga. Breeni uus kaardilugeja pole veel teada.

Kataloonia ralli sõidetakse 20.–23. oktoobrini ning hooaja viimane ralli toimub 10.–13. novembrini Jaapanis.