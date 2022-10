Pogacar võitis teist aastat järjest Lombardia ühepäevasõidu, Kangert katkestas

Pogacar läbis 253 kilomeetri pikkuse teekonna Bergamost Comosse ajaga kuus tundi, 21 minutit ja 22 sekundit. Pogacar tuli finišisirgele koos hispaanlase Enric Masiga (Movistar), kuid sloveen suutis oma lähimat konkurenti tugeva lõpuspurdi toel napilt edestada. Kolmanda koha saavutas hispaanlane Mikel Landa (Team Bahrain Victorious; +0.10).

Neljandana lõpetas kolumblane Sergio Higuita (BORA - hansgrohe; +0.52), viiendana hispaanlane Carlos Rodriguez (INEOS Grenadiers; +0.52) ja kuuendana karjääri viimast sõitu teinud Alejandro Valverde (Movistar; +1.24).

Samuti karjääri lõpetav Vincenzo Nibali (Astana) sai 24. koha (+2.17) ja tänavune Tour de France'i võitja Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) oli 16. (+2.03).

Tanel Kangert ega Rein Taaramäe (Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux) võistlust ei lõpetanud.

Tadej Pogačar makes it 2️⃣ years in a row in Il Lombardia@TamauPogi @TeamEmiratesUAE pic.twitter.com/PPQSmts5V6