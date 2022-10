Kahepeale viis suurtuuri võitnud Valverde ja Nibali lõpetavad profikarjääri

Nibali ja Valverde teevad oma viimase sõidu laupäeval, 8. oktoobril toimuval 253 km pikkusel Lombardia võidusõidul.

37-aastane Itaallane Vincenzo Nibali on suutnud võita kõik kolm suurtuuri. 2010. aastal võitis ta Vuelta, 2013. ja 2016. aastal Giro d'Italia ning 2014. aastal Tour de France'i.

"Võitmine võib tekitada sõltuvust," ütles Nibali eelmisel aastal Eurospordile. "Finišijoone ületamisel on nii palju erinevaid emotsioone, mis lähevad hinge, aga ka pähe." Hiljem lisas Nibali: "Ma ei saa unustada seda, et lahkusin kodust 15-aastaselt. Arvan, et andsin rattaspordile palju ja nüüd on aeg anda aega tagasi kõigile nendele inimestele, kes minu jaoks asju ohverdasid."

Nibali sõitis mitu aastat samas meeskonnas ka Eesti profiratturi Tanel Kangertiga ning ühe aasta koos teise eestlasest tippratturi Rein Taaramäega. Kangert sõitis Astana meeskonnas aastatel 2011-2018 ning Taaramäe kuulus sinna tiimi 2015. aastal. Nibali ise sõitis Astana eest aastatel 2013-2016.

42-aastasel Alejandro Valverdel on õnnestunud triumfeerida Hispaania velotuuril (Vuelta) aasta varem, kui seda tegi Nibali, ehk 2009. aastal.