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Mas sundis Pogacari kõvasti pingutama

Jalgrattasport
Tadej Pogacar.
Tadej Pogacar. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgrattasport

Hispaania velotuuri kuuenda etapi (Alcossebre - Castello; 177,4 km) võitis üldliider Tadej Pogacar (UAE Team Emirates - XRG), kellele oli see juba kolmandaks etapivõiduks.

Pogacar alustas oma rünnakut 3,5 km enne esimese kategooria tõusu Puerto El Bartolo (9,4 km; 7%) tippu, kuid hispaanlane Enric Mas (Movistar Team) suutis sloveeniga kaasa minna. Laskumisel hoidis Mas kiiret tempot ning Pogacar sõitis üks hetk teelt välja, aga pääses kiiresti tagasi rajale. Etapivõitja selgus lõpusirgel, kus Pogacar jäi napilt peale.

"Olin tõusu tipus tõsiselt üllatunud, kui nägin, kuidas Enric lendas minust mööda nagu rakett. Hetk varem kuulsin raadiost, et minu edu oli 40 sekundit. Enricu kohta ei öeldud mulle sõnagi, nii et olin veidi šokis sellest," rääkis Pogacar finišis. "Mul oli väga hea meel, et saime viimased 10 kilomeetrit koos sõita, sest mul ei olnud enam vett. Samas teadsin, et finišis olen temast niikuinii kiirem."

"Öeldakse, et kuum ilm sobib mulle hästi ja täna täpselt nii läkski," sõnas Mas. "Tegin seda, mida pidin tegema, aga Pogacar on Pogacar. Sellest hoolimata olen teise koha üle väga uhke."

Võitjast 46 sekundit hiljem finišeerus grupp, kuhu kuulusid belglane Ramses Debruyne (Alpecin - Premier Tech), ecuadorlane Richard Carapaz (EF Education - EasyPost), kolumblane Harold Tejada (XDS Astana Team), austerlane Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) ja sloveen Primož Roglic (Red Bull - BORA - hansgrohe).

Velotuuri kokkuvõttes kasvas Pogacari edu teisele kohale tõusnud Masi ees kolme minuti ja 34 sekundile. Kolmandale kohale langenud Roglicile (+4.21) järgnevad Carapaz (+4.50) ja Gall (+4.55).

Toimetaja: Henrik Laever

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