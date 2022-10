Tanel Kangert lõpetab profikarjääri

Kangert andis oma karjääri lõpetamisest teada sotsiaalmeedia vahendusel. 35-aastane rattur teeb oma viimase võistluse laupäeval, 8. oktoobril, kui osaleb 253 km pikkusel Lombardia võidusõidul.

"Minu 14-aastase profikarjääri viimane võistluseelne treening. Tänan kõiki inimesi, kellega olen kohtunud ning võistlusi, kus olen sõitnud. Võin kindlalt väita - kohvipeatustest ei saa mul kunagi küllalt. Neid tuleb veel kindlasti," kirjutas Kangert sotsiaalmeedias.

Aastate jooksul on eestlane sõitnud mitmetes tipptiimides: Ag2r (2008-2009), Astana (2011–2018), EF Education First (2019-2020), BikeExchange-Jayco (2021-).

Kangert on üheksal korral sõitnud Giro d'Italial, kus ta on kahel korral lõpetanud tuuri kokkuvõttes 13. kohal. Viis korda on sõitnud ta Tour de France'il ning kõikidel nendel kordadel on eestlane tuuri kokkuvõttes lõpetanud 30 parema seas. Kangert on kolmel korral osalenud ka Vueltal ning parima üldkokkuvõtte koha saavutas ta 2013. aastal, kui lõpetas tuuri 11. positsioonil.

2016. aasta Rio olümpiamängudel tuli Kangert meeste grupisõidus üheksandale kohale.