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Pogacar ei andnud Vuelta neljandal etapil konkurenteidele võimalust

Jalgrattasport
Tadej Pogacar
Tadej Pogacar Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Jalgrattasport

Hispaania velotuuri neljanda etapi (Andorra la Vella - Andorra la Vella; 104,8 km) võitis kindlalt liidrisärki kandev Tadej Pogacar (UAE Team Emirates - XRG),

27-aastane Pogacar ründas Andorra mägedes poolel distantsil ning kasvatas edu kiirelt minutiliseks. Suurepärane sloveen ohjadest lahti ei lasknudki ning jättis konkurente aina kaugemale, ületades finišijoone kahe tunni, 40 minuti ja 35 sekundiga. Teise koha saanud belglane Jarno Widar (Lotto Intermarche) kaotas Pogacarile kahe minuti ja 29 sekundiga, kolmanda koha sai sama ajaga austerlane Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team).

Tegemist oli Pogacari karjääri neljanda etapivõiduga Hispaania velotuuril, viimati osales ta Vueltal 2019. aastal. "Ma ei pidanud nii suurt võitu võtma, aga tempo oli juba esimesest tõusust alates väga suur. Ründasin teisel tõusul ja jäin lihtsalt lootma, et jään lõpuni ellu. Nägin, et vahe on sees ja tegin ära. Päris karm, aga ilus päev oli," sõnas sloveen.

Punases liidrisärgis jätkav Pogacar edestab üldarvestuses Primož Roglicit (Red Bull - BORA -hansgrohe) kolme minuti ja 21 sekundiga, Enric Mas (Movistar Team) kaotab Roglicile omakorda 11 sekundiga. Nelja minuti sisse mahuvad veel Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike; +3.44), Oscar Onley (Netcompany INEOS; +3.45), Richard Carapaz (EF Education - EasyPost; +3.50) ja Felix Gall (+3.57).

Hispaania velotuur jätkub kolmapäeval lameda profiiliga 173,3 kilomeetri pikkuse etapiga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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