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Üldliider Pogacar jättis Hispaania velotuuri pooleli

Jalgrattasport
Tadej Pogacar.
Tadej Pogacar. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Sirotti
Jalgrattasport

Hispaania velotuuri kaheksandal etapil (Pucol - Xeraco; 171 km) oli kukkumise järel sunnitud katkestama senine üldliider Tadej Pogacar (UAE Team Emirates - XRG). Punane liidrisärk rändas sloveeni väljalangemise järel hispaanlase Enric Masi (Movistar Team) selga.

Laupäevane etapp sõideti valdavalt tasastel teedel, kuid 32 km enne finišijoont oli kolmanda kategooria tõus. Pogacari sõit lõppeski päeva ainsal tõsisemal tõusul, kui ta kaldus peagrupis järsku paremale, põrkas kokku Visma-Lease a Bike'i ratturiga ja kukkus asfaldile. Kukkumise tagajärjel sai sloveen sügavaid haavu ja marrastusi näole ning vasakule õlale.

Pogacar pidi esimest korda oma karjääris suurtuuri katkestama. Ühtlasi oli see tema esimene kukkumine pärast 2023. aastal Belgias toimunud ühepäevasõitu Liege-Bastogne-Liege.

Etapivõidu teenis kogenud prantslane Bryan Coquard (Cofidis), kes edestas fotofiniši abil taanlast Mads Pederseni (Lidl - Trek) ja belglast Jordi Meeusi (Red Bull - BORA - hansgrohe). 34-aastane Coquard saavutas ühtlasi oma karjääri esimese etapivõidu suurtuuril.

Velotuuri üldliidriks tõusis seni teist kohta hoidnud Enric Mas, kes lõpetas laupäeval grupis, mis kaotas etapivõitjale 27 sekundit. Neljandalt kohalt kerkis teiseks Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team). Austerlane jääb kokkuvõttes Masist minuti ja 11 sekundi kaugusele, kolmandal kohal jätkab neljakordne üldvõitja sloveen Primož Roglic (Red Bull - BORA - hansgrohe; +1.33).

Toimetaja: Henrik Laever

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