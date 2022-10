Rattasõitu nautiv Taaramäe: on räägitud, et võiksin tulla spordidirektoriks

Karjääri 16. profihooaja selja taha jätnud Eesti tipprattur Rein Taaramäe (Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux) niipea veel karjääri lõpetamisele ei mõtle, kuid sõnas, et sobivate asjaolude kokkulangemisel võib see ühel hetkel vaat et iseenesest juhtuda.

"Oli hea aasta. Mul on olnud erinevaid aastaid, see oli pigem ikkagi väga hea. Olin aasta läbi tugev, võiduni ma ei jõudnud, aga olin kogu aeg pildis ja meeskond jäi ka minuga väga rahule. Ise tahad ju alati paremini teha, eks ma uuel aastal seda proovin," võttis Taaramäe intervjuus ERR-ile lõppenud hooaja kokku.

Mullu Hispaania velotuuril etapivõidu teeninud Taaramäe sai tänavu ühe kolmanda koha, kuid pidi veidi pärast seda Vuelta pooleli jätma. "Naljatasin kogu aeg Eesti inimeste ja välismaa sõpradega, et Covid mu ükskord kätte saab. Tiimikaaslased olid seda korduvalt põdenud, aga mina olin virvarrist pääsenud. Vueltal ärkasin vist pärast kõige paremat etappi üles ja kurk oli valus. Olen sellise hingega mees, et üritan jätkata ja jätkasin ka ühe päeva, aga enesetunne läks veel halvemaks ning teisel päeval polnud enam võimalik sõita," selgitas Taaramäe.

Ühte eriliselt säravat momenti lõppevast aastast on Taaramäe sõnul raske välja tuua. "Mul on raske enda tulemusi hinnata. Alati on väga vägev teisi mehi aidata, vau-efekti saad võib-olla kõrvalt kätte teisi vaadates. Võib-olla Eesti noored ja juuniorid tundusid lahedad ja see tekitas mul vau-efekti. Madis Mihkels üllatas mind, tugev poiss, üks maailma parimaid, korra sõitsin temaga koos ja tõmbas kõigil karbi lahti. Kõik teadsid, et ta on hea sprinter, aga et ta ka mägedes nii hästi sõidab: tulevik on helge," sõnas Taaramäe.

"Enda koha pealt vaatame, kui helge minu tulevik on. Aastad lähevad, eks motivatsioon väheneb, seda juurde enam ei tule. Tuleb ennast kokku võtta, distsiplineerida ja edasi teha. Iseenesest rattasõit mulle meeldib, aga vahepeal on ikka väga raske," tõdes karjääri jooksul kolm suurtuuride etapivõitu teeninud 35-aastane rattur.

Oktoobri alguses tegi Lombardias oma karjääri viimase võistluse Taaramäe ea- ja võitluskaaslane Tanel Kangert. "Oleme koos kasvanud ja koos arenenud, aga iga inimene käib erinevat teed. Tanel on oma elu ühtepidi sättinud, mina teistpidi. Minu karjäär on viimastel aastatel muutunud, vau-efekti on lisanud uutmoodi laagrid, olen enda jaoks avastanud Kesk-Aafrika. See on hoopis teine maailm, hoopis teine rattasõit. Olen sättinud ka selle, et ma pole endale Eestisse tekitanud ühtegi töökohta või äri ja pereelu pole ka suureks ajanud. See pole olnud ühekülgne 15 aastat. Juba järgmine kuu lähen jälle kümneks päevaks Kesk-Aafrikasse rattamatkale, päikest otsima. Treenin ja valmistun natuke teistmoodi, uus hingamine," rääkis Taaramäe motiveerivatest faktoritest.

"Kui mul on hea minek, tunnen end niivõrd hästi; siis ei leia point'i, miks peaks elukutset vahetama. Kui äri on üles ehitatud ja see sujub, siis ärimees ei pane ju äri kinni," lisas ta. "Ma olen tahtnud eluaeg olla jalgrattur ja seda ma ka olen. See on see, mis lõppkokkuvõttes mulle indu annab. Eks näha ole, kaua mina jätkan. Uued võimalused võivad siit-sealt tulla, juba on räägitud, et võiksin tulla tiimile spordidirektoriks. Kunagi ei tea, millal see pakkumine lauale visatakse ja siis on võib-olla raske ära öelda, sporditee võib siis iseenesest otsa saada. Rattasport on suur, seal on taustajõudusid vaja."