Perez sai hooaja teise etapivõidu, Verstappen seitsmes

Perez startis rajale teiselt positsioonilt ning sai kohe Charles Leclercist (Ferrari) mööda. Perez ei andnud oma liidrikohta ära ning võttis sel hooajal oma teise etapivõidu.

Leclerc oli teine, kaotades võitjale 7,595 sekundiga. Carlos Sainz (Ferrari) sai kolmanda koha, kaotades sõidu võitnud Perezile 15,305 sekundiga. Neljandaks võitles end Lando Norris (McLaren).

MM-sarja üldliider Max Verstappen, kes sai rajale alles kaheksandalt kohalt, kaotas peale starti kohe mitu kohta. Lisaks sõitis ta võistluse jooksul ka ühe korra rajalt välja. Lõpuks õnnestus Verstappenil siiski välja võidelda seitsmes koht.

MM-sarja punktitabelit juhib jätkuvalt Verstappen 341 punktiga. Leclerc on teine 237 punktiga ning Perez jääb Leclercist maha vaid kahe punktiga. George Russell (Mercedes), kes on kogunud 203 punkti ja Sainz, kellel on 202 punkti, on vastavalt neljandal ja viiendal kohal.

Järgmine etapp toimub Jaapanis 7.- 9. oktoobrini.