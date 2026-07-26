Valitsev maailmameister Norris avas võiduarve

Vormel-1 MM-etapil Ungaris võitis põhisõidu valitsev maailmameister Lando Norris (McLaren), kellele oli see hooaja esimeseks võiduks.

Norris alustas põhisõitu parimalt stardikohalt, aga avaringil sai temast mööda võistkonnakaaslane Oscar Piastri. McLareni piloodid vedasid pikalt sõitjaterivi, kuid kaksikvõitu ei tulnud, sest Piastri pidi 14 ringi enne lõppu käigukasti rikke tõttu katkestama.

Piastri katkestamise järel hakkasid teise koha nimel põnevat heitlust pidama neljakordne maailmameister Max Verstappen (Red Bull) ja MM-sarja liider Kimi Antonelli (Mercedes). Verstappen pani noore konkurendi ees oma kogemused maksma ning edestas Antonellit lõpuks veidi rohkem kui kolme sekundiga.

Esikolmikule järgnesid Ferrari piloodid Charles Leclerc (+23,840) ja Lewis Hamilton (+24,540), Isack Hadjari (Red Bull Racing; +55,488) ja George Russell (Mercedes; +57,503). Punktikohtadel lõpetasid veel Liam Lawson (Racing Bulls), Nico Hülkenberg (Audi) ja Arvid Lindblad (Racing Bulls), kes kaotasid kõik võitjale ringiga.

Antonelli jätkab hooaja 11. etapi järel üldarvestuses liidrikohal, olles kogunud 219 punkti. Talle järgnevad Hamilton (169), Russell (160), Leclerc (138), Norris (128) ja Verstappen (109). Konstruktorite arvestuses hoiab esikohta Mercedes 379 punktiga.

Vormel-1 sari läheb nüüd pikemale pausile. Järgmine MM-etapp sõidetakse alles augusti lõpus Hollandis Zandvoorti ringrajal.