Üldliider Antonelli hõivas Monacos parima stardikoha

Antonelli tegi kohe ajasõidu kolmanda sessiooni alguses parima ringi, aga seejärel sõitsid nii Verstappen kui ka Lewis Hamilton (Ferrari) tema tulemuse üle. Itaallane aga suutis oma teisel ringil parima aja uuesti enda nimele saada ja teenis oma esimese parima stardikoha Monacos.

Antonelli ja Verstappeni järel stardivad pühapäeval teisest rivist Ferrari piloodid Hamilton (+0,228) ja kohalik lootus Charles Leclerc (+0,300). Kolmandast reast lähevad teele Isack Hadjar (Red Bull; +0,383) ja George Russell (Mercedes; +0,394).

McLarenid peavad leppima neljanda stardireaga: Oscar Piastri oli seitsmes (+0,573) ja Lando Norris kaheksas (+0,714). See tekitab kindlasti tavapärasest pisut enam frustratsiooni, kuna Monaco GP on tuntud selle poolest, et seal on üliraske mööda sõita.

What a Quali!



Here's how the grid is set to line up for the Monaco Grand Prix ⬇️#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/Eyf9J8Wnj0 — Formula 1 (@F1) June 6, 2026

Enne hooaja üht märgilisemat võistlust on MM-sarja üldliider 131 punktiga Antonelli, kes on võitnud neli etappi järjest. Talle järgnevad Russell (88 punkti), Leclerc (75) ja Hamilton (72).