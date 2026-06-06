X!

Üldliider Antonelli hõivas Monacos parima stardikoha

Vormelisport
Kimi Antonelli
Kimi Antonelli Autor/allikas: SCANPIX / IPA/SIPA
Vormelisport

Vormel-1 maailmameistrivõistluste etapil Monaco tänavarajal hõivas parima stardipositsiooni itaallane Kimi Antonelli (Mercedes; 1.12,051), kes suutis vaid 0,043 sekundiga edestada hollandlast Max Verstappenit (Red Bull).

Antonelli tegi kohe ajasõidu kolmanda sessiooni alguses parima ringi, aga seejärel sõitsid nii Verstappen kui ka Lewis Hamilton (Ferrari) tema tulemuse üle. Itaallane aga suutis oma teisel ringil parima aja uuesti enda nimele saada ja teenis oma esimese parima stardikoha Monacos.

Antonelli ja Verstappeni järel stardivad pühapäeval teisest rivist Ferrari piloodid Hamilton (+0,228) ja kohalik lootus Charles Leclerc (+0,300). Kolmandast reast lähevad teele Isack Hadjar (Red Bull; +0,383) ja George Russell (Mercedes; +0,394).

McLarenid peavad leppima neljanda stardireaga: Oscar Piastri oli seitsmes (+0,573) ja Lando Norris kaheksas (+0,714). See tekitab kindlasti tavapärasest pisut enam frustratsiooni, kuna Monaco GP on tuntud selle poolest, et seal on üliraske mööda sõita.

Enne hooaja üht märgilisemat võistlust on MM-sarja üldliider 131 punktiga Antonelli, kes on võitnud neli etappi järjest. Talle järgnevad Russell (88 punkti), Leclerc (75) ja Hamilton (72).

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

vormeliuudised

19:39

Üldliider Antonelli hõivas Monacos parima stardikoha

15:40

Ferrari pealik viidi haiglasse

10:14

Ferrari piloodid olid vabatreeningutel heas hoos

03.06

Ferrari pikendas Charles Leclerciga lepingut

25.05

Russell katkestas ja Antonelli võitis neljanda GP järjest

24.05

Mercedese piloodid korraldasid Kanadas omajagu tulevärki

23.05

Russell alustab Kanada sprindivõistlust esikohalt

06.05

Eesti ringrajasõitjad saavutasid Balti hooaja avaetapil palju esikolmikukohti

03.05

Klaar F1 elektrimootoritest: eks see paraku selline arvutimäng on

03.05

Imelaps Antonelli võitis kolmanda järjestikuse F1 etapi

03.05

Miami põhisõitu alustavad esireast Antonelli ja Verstappen

02.05

Miami GP sprindisõitu valitsesid McLarenid

30.04

Noor Eesti võidusõitja osaleb tänavu Itaalia F4 sarjas

25.04

Kuninglik vormelisari naaseb Türgi pinnale

29.03

Verstappen kaalub karjääri lõpetamist: on see seda kõike väärt?

sport.err.ee uudised

21:18

Rikberg: hoolimata kuhjunud ebakindlusest suutsime mängu võita

21:04

Tour of Estonia üldvõit läks poolakale, teiseks tuli Romet Pajur Uuendatud

20:51

Eesti jalgpallikoondis jõudis noormängijate toel Balti turniiri finaali Uuendatud

20:32

VIDEO | 18-aastased Varjund ja Kristal vormistasid Eesti võidu

19:39

Üldliider Antonelli hõivas Monacos parima stardikoha

19:10

Eesti naiste võrkpallikoondis kaotas Rootsile kuivalt

18:40

Meeste võrkpallikoondis jätkab Euroopa liigas puhaste paberitega

18:09

19-aastane Mirra Andrejeva võitis karjääri esimese slämmiturniiri

17:06

Nuudi finaali ei saanud, aga WTA edetabelisse küll

16:36

Glinka piirdus ATP turniiril ühe mänguga

16:16

FIFA pakkus kompromissi: ohutumad veepudelid on siiski lubatud

15:40

Ferrari pealik viidi haiglasse

15:05

Granollers ja Zeballos kaitsesid edukalt suure slämmi tiitlit

14:27

Maailmameister Hispaania tegi Euroopa meistri Inglismaa selja prügiseks

13:43

Ojakäär ja Nuudi jõudsid poolfinaalidesse

loetumad

20:51

Eesti jalgpallikoondis jõudis noormängijate toel Balti turniiri finaali Uuendatud

18:09

19-aastane Mirra Andrejeva võitis karjääri esimese slämmiturniiri

05.06

Tõnis Sildaru kaebab Harju maakohtu otsuse edasi

08:00

Knicks asus NBA finaali kahe võiduga juhtima

05.06

Eesti võrkpallikoondis alustas Euroopa liigas vinge võiduga

05.06

Treenerid vahetasid laskesuusakarussellil kohti, Einastest sai peatreener

11:55

Püssi ja suusad jalgratta vastu vahetanud Jacquelin murdis rangluu

11:20

Wembanyama: mina rikkusin kõik ära

08:36

Drelli koduklubi jäi Baskonia vastu ellu

13:03

Saksamaa jalgpallikoondis sai valusa tagasilöögi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo