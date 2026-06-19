Kalevi korvpallimeeskonna uueks nimisponsoriks sai Bigbank

"Ääretult hea meel on tõdeda, et meie nimisponsoriks saab tugev Eesti ettevõte Bigbank," sõnas Kalevi korvpallimeeskonna tegevjuht Ramo Kask reedesel pressikonverentsil. "Meeskond kannab järgmisel kolmel aastal Bigbank/Kalevi nime, koostöölepingu maht on miljon eurot. Suur-suur aitäh teile ja tere tulemast meeskonda!" lisas ta.

Kalevi korvpalliklubi teatas mai keskel, et tulenevalt muudatustest Hollandi emaettevõttes Boels ei jätka Cramo Eesti pärast enam kui 20 aastat kestnud koostööd uuest hooajast Kalev/Cramo nimisponsorina.

Bigbank Eesti juhi Arthur Taaveti sõnul on omamoodi sümboolne, et just Eesti pank võtab hollandlastelt üle ikoonilise Eesti korvpallimeeskonna nimesponsori rolli. "Kes veel, kui mitte eestlased ise, peavad panema õla alla uute Sokkude, Kuusmaade ja Kullamäede tekkimiseks," meenutas Taavet legendaarseid Kalevi tippmängijaid.

"Meil on ülimalt hea meel selle üle, et me leidsime väga lühikese ajaga Bigbankiga ühised väärtused. Siit saab alguse uus lugu, uued mälestused ning uued sihid Bigbank/Kalevi näol," kommenteeris Kask. Bigbanki nimisponsorlus loob klubile järgnevateks hooaegadeks tugeva tagala, et sihtida aina kõrgemaid eesmärke. "Nüüd saab uus peatreener [Brett Nõmm] ka meeskonna komplekteerimisel ennast kindlamalt tunda. Täname Bigbanki usalduse eest ja jätkame üheskoos eesmärkide poole püüdlemist," kommenteeris Kask miljonilepingu sõlmimist.

Taavet lisas, et Bigbank on aastaid seisnud ühe Eesti tippvõrkpalliklubi Bigbank Tartu taga, millega samuti pikendati äsja nimisponsori lepingut. Nüüd asutakse esmakordselt toetama ka Tallinna tippkorvpalliklubi.