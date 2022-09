VIDEO | USA lahtiste korraldajad tegid Swiatekile magusa üllatuse

Finaalis maailma viienda reketi, tuneeslanna Ons Jabeuri 6:2, 7:6 (5) alistanud 21-aastasel Swiatekil on autasustamistseremooniatel omamoodi traditsioon – kui talle ulatatakse võidu eest kaanega karikas, piilub ta alati sinna sisse ja teeb pettunud nägu, et see on tühi.

From Paris to New York...still looking for the tiramisu pic.twitter.com/6cOBINQgoO — Roland-Garros (@rolandgarros) September 10, 2022

Täpselt sama tegi ka USA lahtiste võidukarikaga ja mõistagi polnud seal midagi, aga pressikonverentsil paluti tal uuesti vaadata. Ja sel korral oli karika sees tema lemmikmagustoit – tiramisu. "Issand, kas te teete nalja?" oli Swiatek väga elevil. "Kes seda tegi?"

USA tenniseliidu kommunikatsiooniosakonna juht Chris Widmaier selgitas: "Panime tähele, et sa piilud alati karika sisse ja me tahtsime, et sa sel korral sealt midagi ka leiaksid."