Lõpusirgel kukkunud Roglic jättis Vuelta pooleli

Kolm järjestikust Hispaania velotuuri üldvõitu noppinud sloveen kukkus teisipäeval 16. etapi lõpusirgel, kui ta üritas konkurentide eest edusekundeid napsata, ent põrkas kokku Fred Wrightiga (Bahrain - Victorious). Roglic tõusis pärast kukkumist püsti ja sõitis viimased meetrid lõpuni, kuid ta nägi vahejuhtumist räsitud välja.

Kolmapäeva hommikul teatas Roglici koduklubi Jumbo-Visma, et 32-aastane sloveen ei saa velotuuri jätkata. "Kiiret paranemist, meister! Aitäh kõigi ilusate hetkede eest sellel Vueltal. Sul olid viimasteks päevadeks ambitsioonikad plaanid, kuid kahjuks polnud see nii mõeldud," kirjutas Jumbo-Visma Twitteris.

#LaVuelta22



Unfortunately, @rogla will not be at the start of stage 17 as a consequence of yesterday's crash.



Get well soon, champion! Thank you for all the beautiful moments in this Vuelta. You had ambitious plans for the final days, but sadly it isn't meant to be. pic.twitter.com/C3Vnc8P9EO