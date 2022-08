Võidumees Meintjes: Taaramäe on inspireeriv ja eriline rattur

30-aastane Meintjes kuulus pühapäeval jooksikute sekka ja teenis etapivõidu teise lõuna-aafriklasena pärast Robert Hunterit, kes tuli sellega toime 1999. ja 2001. aastal. Teisena lõpetas itaallane Samuele Battistella (Astana Qazaqstan; +1.01) ja kolmandana itaallane Edoardo Zambanini (Bahrain - Victorious; +1.14).

"Kindlasti annab see lisamotivatsiooni, kui tead, et võitled võidu nimel. Mul oli hea päev, samuti oli kena ja soe. Parem kui eelmisel päeval. See oli midagi erilist," sõnas Meintjes pärast üheksandat etappi intervjuus ERR-ile.

Lõuna-aafriklane lisas, et ammutab inspiratsiooni ka tiimikaaslase Rein Taaramäe sõitmisest, kes päev varem teenis kolmanda koha.

"Reinul oli eile hea päev ja ta proovis," lausus Meintjes. "Ta on inspireeriv ja eriline rattur, see kuidas ta suudab pühenduda ühele etapile, keskenduda ja anda endast sada protsenti ühe tulemuse nimel. Jah, ta on mind inspireerinud."