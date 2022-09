Vueltal võidutses Uran, Evenepoel säilitas liidrikoha

100 km enne lõppu sai eest ära 13-liikmeline jooksikutegrupp, kelle edu peagrupi ees kasvas vahepeal üle seitsme minuti. Jooksikute hulka kuulus ka tugev mägironija Rigoberto Uran.

32 km enne lõppu oli vahe seitsme minuti juures. 20 km enne lõppu ei olnud peagrupp endiselt lähemale saanud. Enne lõputõusu oli selge, et võitja tuleb jooksikute hulgast. Seejärel hakkasid ees toimuma mitmed rünnakud ning tundus juba, et otsustava mineku tegi Gregory Lawson Craddock (BikeExchange-Jayco), kuid siiski püüti ta veel kilomeeter enne lõppu kinni. 800 m enne finišit tegi vägeva kiirenduse Jesus Herrada (Cofidis), kuid ka tema ei suutnud edu lõpuni hoida ning temast sai mööda Rigoberto Uran, kes näitas lõpus kõige teravamat jalga, võttes etapivõidu.

Teise koha sai Quentin Pacher (Groupama - FDJ) ning kolmandaks tuli Herrada, kes lõpetasid kohe Urani järel.

Tuuri üldliider Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) lõpetas etapi 14. kohal, kaotades Uranile viie minuti ja 11 sekundiga. Tema järel sai 15. koha Enric Mas (Movistar), kes sai kirja sama aja Evenepoeliga.

Üldarvestuses suuri muutusi ei toimunud. Evenepoel jätkab liidrina, Mas kaotab talle kahe minuti ja ühe sekundiga.

Rein Taaramäe (Intermarche-Wanty-Gobert) oli sunnitud haigestumise tõttu tuuri pooleli jätma.