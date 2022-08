Tšehhi tõusev täht jõudis aegade noorimana viie turniirivõiduni

Eelmise aasta lõpus profidebüüdi teinud 15-aastane tšehh Brenda Fruhvirtova võitis juba enda karjääri viienda profiturniiri. Fruhvirtova on nüüd läbi aegade noorim, kes ITF-i karussellil viie turniirivõiduni jõudnud.

Fruhvirtova alistas Ungaris Mogyorodis peetud 25 000 dollari suuruse auhinnafondiga ITF-i turniiril finaalis sakslanna Luisa Meyer auf der Heide koguni 6:0, 6:0.

Seejuures enda karjääri esimese turniirivõidu profikarussellil teenis ta tänavu veebruaris ehk alles pool aastat tagasi. Praegu on tal käsil 15-mänguline võiduseeria ehk ta on võitnud järjest kolm turniiri.

Enda esimese turniirivõidu sai ta 14-aastasena, korrates sellega Anna Kurnikova ja Justine Henini kunagist saavutust. Seekordset võitu saades oli ta 15 aastat, neli kuud ja 21 päeva vana. Seni oli noorim naistennisist, kes viie profiturniiri võiduni jõudnud, Taiwani mängija Su-Wei Hsieh, kes sai sellega hakkama 15 aasta kaheksa kuu ja 14 päeva vanusena.

Enne enda 16. sünnipäeva on veel kaks naismängijat viie profiturniiri võiduni jõudnud: Darja Lopatetska (15 aastat, kümme kuud, 24 päeva) ja Latisha Chan (15 aastat, kaheksa kuud, 30 päeva). Keegi pole varem enne 16-aastaseks saamist suutnud võita kuus (või rohkem) ITF-i turniiri.

Värskes maailma edetabelis kerkis Fruhvirtova karjääri kõrgeimale ehk 271. kohale, aga äsjase turniirivõidu eest saadud punktid lisanduvad alles järgmisel nädalal ja siis peaks ta veel umbes 40 kohta tõusma.

Juunioride maailma edetabelis oli Fruhvirtova parim koht neljas, nii kõrgele tõusis ta eelmise aasta lõpus. Tennisega tegeleb ka tema 17-aastane õde Linda ja mõlemad treenivad Prantsusmaal Mouratoglou akadeemias. Linda Furhvirtova jõudis juunioride maailma edetabelis teisele kohale, WTA tabelis on ta praegu 158. positsioonil ehk vaid seitse rida madalamal kui tema karjääri kõrgeim koht.

Tšehhi naiste tennisel on praegu väga head ajad. Juunioride maailma edetabelis on esisajas 12 Tšehhi tüdrukut, neist kaks esikümnes. WTA edetabelis on saja parema seas kaheksa tšehhitari, üle pika aja tõusis taas Tšehhi esireketiks kahekordne slämmivõitja Petra Kvitova, kes paikneb 21. real.