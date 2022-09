Tšehhi tulevikutähed said mõnetunnise vahega turniirivõidu

Kaks tundi ja 41 minutit kestnud matšis oli Fruhvirtova otsustavas setis 1:4 kaotusseisus, kui Linette võttis meditsiinilise pausi. Kui mäng jätkus, võitis noor tšehhitar viis geimi järjest. Sellega kindlustas ta oma esimese WTA turniirivõidu.

"Olin enda mängus kindel ja teadsin, et mul võib siin hästi minna, aga läks paremini kui oskasime oodata," õhkas Fruhvirtova. "Olen parajas šokis. See on imeline tunne ja usun, et see on hea koht, kust hakata edasi arenema."

17 aasta ja 141 päeva vanuselt on Fruhvirtova tänavuse hooaja noorim WTA turniirivõitja.

Värskelt avaldatud maailma edetabelis kerkis Fruhvirtova koguni 56 kohta, tõustes 74. positsioonile. Fruhvirtova on noorim mängija edetabeli esisajas. Linette tõusis 16 kohta ja on nüüd 51. real.

Fruhvirtovate perekonnal oli aga pühapäeval veelgi põhjust rõõmustada. Vaid mõned tunnid enne Linda Fruhvirtova triumfi võttis tema 15-aastane õde Brenda viienda järjestikuse turniirivõidu ITF-i karusellil, võidutsedes Itaalias 25 000 dollari suuruse auhinnafondiga turniiril. Brenda Furhvirtova on nüüd võitnud 25 matši järjest. Juuni lõpus alanud võiduseeria jooksul ta vastastele loovutanud vaid kaks setti, ise on ta näidanud võimsat üleolekut – koguni kaheksal korral on ta saanud 6:0 setivõidu ja 19 korral 6:1 setivõidu.

Ühtekokku on Brenda Fruhvirtoval nüüd seitse turniirivõitu, kunagi varem polnud keegi enne 16-aastaseks saamist suutnud võita kuus (või rohkem) ITF-i turniiri.

Brenda Fruhvirtova langes värskes edetabelis 195. reale, kuid äsjase turniirivõidu eest saadud punktid lisanduvad järgmisel nädalal ja siis peaks ta tõusma umbes 30 kohta.

