15-aastane tenniselootus teenis juba hooaja kaheksanda turniirivõidu

Teel finaali loovutas Fruhvirtova vaid ühe seti, finaalmängus oli ta aga kõrgeimat paigutust omanud šveitslanna Ylena In-Albonist parem 6:0, 6:1. Seejuures enda servil kaotas Fruhvirtova finaalis vaid neli punkti.

Alates juuni keskpaigast on kevadel 15-aastaseks saanud Fruhvirtova võitnud 32 ja kaotanud vaid ühe matši. Selle seeria jooksul on ta võitnud 61 ja kaotanud kõigest viis setti. Ühtekokku on Fruhvirtova sel hooajal võitnud 49 matši.

Fruhvirtova võitis enda karjääri esimese ITF-i turniiri alles 14-aastasena tänavu jaanuaris, olles viimaste aastate noorim turniirivõitja. Aprillis sai ta 15-aastaseks ning juunis algas tema võiduseeria, mille käigus võitis ta järjest 27 mängu, seejuures viis 25 000 dollari suuruse auhinnafondiga turniiri.

Ühtekokku on Fruhvirtoval nüüd kaheksa turniirivõitu, kunagi varem polnud keegi enne 16-aastaseks saamist suutnud võita kuus (või rohkem) ITF-i turniiri. Kaheksa võiduga on ta ka tänavusel ITF-i karussellil kõige edukam mängija.

Seejuures tuleb Fruhvirtova puhul arvestada, et vanuse tõttu on tal piiratud võistlusgraafik. 14-aastasena ehk enne tänavust aprilli oli tal lubatud mängida kuni kaheksal profiturniiril. Enda profidebüüdi tegi ta mullu detsembril WTA 125 kategooria turniiril ehk n-ö WTA Challengeril, kus teenis ka enda esimese edetabelipunkti. Tänavu veebruaris mängis ta esimest korda ka WTA turniiril, kui sai Guadalajara WTA 250 turniiri kvalifikatsiooni vabapääsme.

Kuni enda 16. sünnipäevani on Fruhvirtoval lubatud mängida maksimaalselt kümnel profiturniiril, praeguseks on tal kirjas seitse turniiri – millest ta võitis kuus.

See tähendab, et kuni järgmise aasta 1. aprillini saab ta kaasa teha veel vaid kolmel turniiril.

Fruhvirtova alustas aastat edetabeli 1094. realt, sel nädalal kerkis ta 155. positsioonile. Järjekordse turniirivõidu punktid lisanduvad aga järgmisel nädalal ja siis peaks ta tõusma 135. koha kanti, mis tähendab, et ta saaks ka slämmidebüüdi teha ja Austraalia lahtistel täiskasvanute seas kvalifikatsioonis mängida. Juunioride slämmiturniiridel on Fruhvirtova vaid korra osalenud.