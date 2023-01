15-aastane Tšehhi tenniselootus jõudis enda esimesel slämmil põhiturniirile

Kvalifikatsiooni otsustavas matšis sai Fruhvirtova (WTA 135.) 3:6, 7:6 (2), 6:4 jagu hispaanlannast Jessica Bouzas Moneirost (WTA 183.). Otsustava seti viimaseks jäänud geimis päästis Fruhvirtova kolm murdepalli ja vormistas võidu esimesel matšpallil.

Ligi kolm tundi kestnud mäng polnud aga tema esimene maratonmatš Melbourne'is, kvalifikatsiooni teises ringis kulus tal samuti üle kahe tunni, et alistada 5:7, 7:6 (3), 6:3 ukrainlanna Darja Snigur (WTA 148.), kes mullustel USA lahtistel üllatas endist maailma esireketit Simona Halepit.

Austraalia lahtiste ajaloos on vaid neli naist nooremana kvalifikatsioonist läbi murdnud. Aegade noorim naismängija, kes jõudis kvalifikatsioonist põhiturniirile, on ukrainlanna Marta Kostjuk, kes sai sellega hakkama 15 aasta ja viie kuu vanusena. Fruhvirtova on 15 aastat ja üheksa kuud vana, temast mõned kuud nooremana jõudsid selle saavutuseni veel Sesil Karatantševa, Maria Šarapova ja Lina Krasnorutskaja.

Kõigi aegade noorim Austraalia lahtiste põhiturniiril osalenud naismängija on aga Martina Hingis, kes 1995. aasta turniiril oli 14 aastat ja kolm kuud vana.

Fruhvirtova pääses esimest korda WTA edetabelisse 2021. aasta detsembri lõpus, kui ta oli 1093. positsioonil. Eelmise aasta lõpetas ta juba 132. kohal. Edu taga on imeline hooaeg – noor tennisist mängis kaheksas ITF-i turniiri finaalis ja võitis need kõik, suvel oli tal käsil 27-mänguline võiduseeria. Kunagi varem polnud keegi enne 16-aastaseks saamist suutnud võita kuus (või rohkem) ITF-i turniiri. Kaheksa võiduga oli ta ka mullusel ITF-i karussellil kõige edukam mängija.

This 15-year-old has QUALIFIED



Brenda Fruhvirtova moves into her first Grand Slam main draw! #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/UkjcxkFloF — #AusOpen (@AustralianOpen) January 12, 2023

Lisaks Fruhvirtovale läbis Austraalia lahtistel edukalt kvalifikatsiooni ka teine Tšehhi lootus, 16-aastane Sara Bejlek (WTA 175.), kes alistas otsustavas mängus kindlalt 6:2, 6:3 venelanna Erika Andrejeva (WTA 137.).

Põhiturniiri avaringis läheb Fruhvirtova vastamisi valgevenelanna Aliaksandra Sasnovitšiga (WTA 38.) ning Bejlek kohtub kuulsa kaasmaalase, 20. asetatud Barbora Krejcikovaga, kes on 2021. aasta Prantsusmaa lahtiste võitja.

Otse põhiturniirile pääses aga Brenda Fruhvirtova vanem õde, 17-aastane Linda Fruhvirtova, kes on esisaja noorim mängija, paiknedes 80. kohal. Tema läheb avaringis kokku vabapääsmega turniirile koha saanud austraallanna Jaime Fourlisega (WTA 160.) ja võib edu korral teises ringis vastamisi minna 31. asetatud Kaia Kanepiga.