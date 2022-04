Adamo asendajaks saanud Moncet tahab Hyundai pealikuna jätkata

Mitu aastat Hyundaid tüürinud Adamo loobus detsembris paljude jaoks ootamatult oma positsioonist ja kuna organisatsioonis on viimasel ajal olnud käsil ümberstruktureerimine, siis on ka tuleviku kohal olnud küsimärgid.

Moncet' sõnul pole ka praegu veel kindel, kuidas jätkakse ja kas tema saab Adamo täieõiguslikuks mantlipärijaks.

"Ma arvan, et see on üks võimalusi, aga taas - mina ei ole sellele küsimusele vastaja," kommenteeris ta. "Kui mul palutakse jätkata, siis ma teen seda, aga see pole minu teha."

Kui väljaanne DirtFish küsis Moncet'lt üle, kas viimane soovib seda tööd alaliselt, vastas viimane: "Jah-jah, kindlasti."

Praeguseks ei ole Hyundais planeeritud muudatused veel lõpuni tehtud. Kui lähedal meeskond sellele on? "Seda on raske vastata, aga ma võin öelda, et jõuame iga päevaga lähemale," kommenteeris Moncet.

"Keerutamata öeldes loodan, et järgmistel nädalatel teame meie organisatsiooni tuleviku osas juba pisut rohkem ja oleme stabiilsemas seisus."

Segadused Hyundais on toonud kaasa selle, et tänavu ralliradadele toodud uue põlvkonna masinat hakati arendama konkurentidest hiljem ja pidevalt oldi arendustempos maas. Kahe esimese etapi järel hoiab meeskond Toyota (83 punkti) ja M-Sport Fordi (59) järel 47 silmaga kolmandat kohta.