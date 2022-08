DirtFish: Hyundai uueks pealikuks saab vormelimaailmas nime teinud mees

48-aastane prantslane töötab praegu vormel-1 sarja Prantsusmaa GP-etapi direktorina, varem on ta olnud nii Renault', Lotuse kui McLareni vormelitiimide pealikuks või võistlusdirektoriks.

Pärast Andrea Adamo lahkumist mullu detsembris on Hyundai pealiku kohusetäitjaks olnud Julien Moncet; DirtFish kirjutab, et meeskond võib Boullier' ametisse nimetada juba sel nädalal.

"Esimene eesmärk oli Adamole asendaja leida tiimi seest, kuid ei jõutud ühisele keelele, kes see võiks olla. Boullier on nimi, mis on üha enam esile kerkinud ja Belgias räägiti temast väga palju," avaldas üks allikas DirtFishile.

Hyundais sõitev Ott Tänak rääkis pärast Belgia rallit portaalile, et ei näe Monceti tiimijuhina jätkamas. "Ta on mootoriosakonnas suurepärane tegija, ta on alati olnud mootorispetsialist ja mõistagi on Hyundail hea jõuallikas, ehk ta peaks minu arvates sellega jätkama. Kuidas muus osas peaksime edasi minema, on võistkonna juhtide otsustada," sõnas eestlane siis.