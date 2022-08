Pingeline heitlus Belgias kulmineerus Tänaku triumfiga

Viimati võitis Tänak hooaja jooksul vähemalt kolm rallit 2019. aastal, kui ta krooniti hooaja lõpus maailmameistriks. Lisaks Belgiale on ta tänavu võidutsenud eelmisel etapil Soomes ja suve alguses Sardiinias. Mulluse Belgia ralli lõpetas Tänak kuuendana, kuid seekord võitis ta neli kiiruskatset, jagas Thierry Neuville'iga (Hyundai) ühe katse võitu ning sõitis pea igal katsel stabiilselt esikolmikusse.

"Võit tuli igal juhul üllatusena, aga kuidagi saime sellega hakkama. Tore on lõpuks häid tulemusi näha," sõnas Tänak WRC otseülekande vahendusel.

MM-sarja üldarvestuses jätkab Tänak 131 punktiga Rovanperä järel teisel kohal. Soomlane võitis küll kolm kiiruskatset, sealhulgas ka punktikatse, ent katkestas juba reedesel võistluspäeval ja seetõttu talle arvestavat punktilisa ei tulnud. Tänak vähendas vahe Rovanperäga 72 punkti peale.

Back. To. Back @OttTanak and Martin Järveoja claim their second victory of August



The Estonian pair have take @HMSGOfficial to victory at @ypresrally #YpresRally #WRC #WRCLive — WRC - FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) August 21, 2022

Alates laupäevast pakkus Tänakule kõige kõvemat konkurentsi Evans, kes teenis neli katsevõitu ja saavutas lõpuks teise koha. MM-sarja punktiarvestuses möödus ta Neuville'ist ja kerkis 116 punktiga kolmandale kohale. Neuville võitis laupäeva pärastlõunaks seitse kiiruskatset ja oli ralli kindel liider. Eduseis Tänaku ees kasvas iga katsega, kuid laupäeva eelviimasel katsel sõitis belglane kraavi ja langes kõrgest mängust. Punktikatsel pälvis belglane kolmanda koha.

Üldarvestuse kolmanda koha punktid noppis teist etappi järjest Esapekka Lappi, kes tegi nädalavahetuse jooksul sarnaselt Tänakule ja Evansile stabiilse ralli, kuid eestlase ja waleslase heitlusesse ta sekkuda ei suutnud. Lappi kogus Belgiast 15 punkti, ent sarja punktiarvestuses tema positsioon ei muutunud. Soomlane jätkab 57 punktiga Craig Breeni (M-Sport) järel seitsmendal real.

Oma karjääri parima ralli tegi noor Oliver Solberg (Hyundai; +3.28,5), kes võitles peamiselt Adrien Fourmaux'ga (M-Sport), kuid jäi lõpuks peale ja saavutas neljanda koha. Rootslase senine parim tulemus pärines mulluse hooaja viimaselt rallilt Monzas, kui ta lõpetas viiendana.

Fourmaux võis kuni eelviimase katseni nädalavahetusega rahule jääda, ent siis sõitis prantslane kraavi ja pidi võistluse katkestama. Eduka sõidu korral oleks ta teeninud viienda koha, mis oleks tähistanud tema tänavuse hooaja parimat tulemust. Fourmaux eksimuse järel lõpetas viiendana hoopis Takamoto Katsuta (Toyota; +6.06,1).

Autoralli MM-sari jätkub septembri alguses, kui 8.-11. septembrini sõidetakse Akropolise rallit. Möödunud aastal saavutas Tänak Kreekas Rovanperä järel teise koha.

Pühapäev:

Pühapäeva kaks esimest kiiruskatset võitis Evans, kes edestas vastavalt 1,1 ja 0,4 sekundiga mõlemal katsel teiseks tulnud Tänakut. Hoolduspausi eel lahutas Tänakut ja Evansit vaid 6,7 sekundit. Ralli eelviimasel katsel näitas Tänak võimu, kui ta teenis oma neljanda etapivõidu. Evans pidi leppima kolmanda kohaga, aga kaotust eestlasele kogunes kõigest 0,5 sekundit.

Punktikatse võitis Rovanperä, kes sõitis välja 6.58,6. Evans platseerus soomlase järele teisele kohale (+1,1) ja kolmandaks tuli Neuville (+2,9). Tänak lõpetas punktikatse neljandana (+3,3), kuid sellest piisas, et võtta Belgias hooaja kolmas võit.

Belgia ralli lõpptulemused:

1. Tänak (2:25.38,9)

2. Evans (+5,0)

3. Lappi (+1.41,6)

4. Solberg (+3.28,5)

5. Katsuta (+6.06,1)

6. Greensmith (+18.40,4)

7. Neuville (+19.50,4)

8. Rovanperä (+1:10.29,5)

9. Breen (+1:10.59,4)

MM-sarja üldarvestus pärast Belgia rallit:

1. Rovanperä - 203 punkti

2. Tänak - 131 p

3. Evans - 116 p

4. Neuville - 106 p

5. Katsuta - 92 p

6. Breen - 64 p

7. Lappi - 57 p

8. Loeb - 35 p

9. Ogier - 34 p

10. Sordo - 34 p

MM-sarja üldarvestus tootjate seas pärast Belgia rallit:

1. Toyota - 381 punkti

2. Hyundai - 293 p

3. M-Sport Ford - 188 p

Enne võistlust:

Tänak võttis laupäevase võistluspäeva kahel viimasel kiiruskatsel võidu, mis koos pikalt liidrikohal olnud Thierry Neuville'i (Hyundai) katkestamisega aitas eestlasel päeva lõpuks esimeseks kerkida. Pühapäeval on Tänaku peamiseks konkurendiks Evans, kes teenis laupäeval ainult ühe katsevõidu, kuid lõpetas igal katsel esikolmikus.

Neuville ja reedel katkestanud MM-sarja üldliider Kalle Rovanperä (Toyota) keskenduvad tõenäoliselt punktikatsele, mis tähendab, et rallivõit on Tänaku ja Evansi otsustada. Kolmandal kohal paiknev Esapekka Lappi (Toyota) on samuti hästi sõitnud, ent viimase päeva eel on ta kahe jooksiku heitlusest minuti kaugusel.

"Homme (pühapäeval - toim) on natuke nagu oli Soomes. Kavatseme hommikul kõvasti suruda, kuid see pole kaugeltki lihtne. Elfyn on head tööd teinud, seega peame vaatama, mida homne päev toob," sõnas Tänak laupäeval.

Tänakul on võimalus võtta hooaja kolmas etapivõit, seejuures teine järjestikune pärast augusti alguses Soomes sõidetud meeldejäävat rallit. Evans seevastu jahib hooaja esimest etapivõitu. Waleslane on käimasoleval hooajal pidanud kolm korda teise kohaga leppima ning tema viimane rallivõit pärineb eelmise aasta Soome rallilt.

Pühapäeval on kavas neli kiiruskatset, millest viimane on ka punktikatse. Päeva jooksul läbitakse 51,34 kilomeetrit.