Tänak: võit Ypres'is oli meie jaoks suur üllatus nagu Soomeski

"Võit Ypres'is on meie jaoks suur üllatus nagu oli ka Soomes. Me ei oodanud siit võitu, aga suurepärane on näha nii tugevaid tulemusi. Kuidagi õnnestus meil ralli jooksul asjad klappima saada, kuigi kogu aeg ma end täiesti mugavalt ei tundnud," lausus Tänak Hyundai pressiteate vahendusel.

"Me teame, et suudame veelgi areneda ja tugevamaks muutuda, nii et jätkame selle nimel kõvasti pingutamist. Kiirust oli piisavalt, et täna positsioon säilitada ja hoida head rütmi lõpuni. Olen saavutatu üle väga õnnelik."

Mõistagi oli väga rahul ka Hyundai võistkonna pealiku kohusetäitja Julien Moncet. "Pärast järjekordset fantastilist sõitu Otilt ja Martinilt on see suurepärane võit, mis viis meid taas pjedestaali kõrgeimale astmele," lausus ta.

"Oleme saanud kaks võitu järjest, kõigepealt Soome kruusal ja nüüd Ypres'i asfaldil, nii et oleme näidanud, et auto on võimeline igal pool võitma ja see on väga julgustav."

Üheksanda etapi järel hoiab Tänak MM-sarjas 131 punktiga teist kohta, aga Belgias katkestanud liider Kalle Rovanperä jääb tervelt 82 silma kaugusele. Järgmine etapp sõidetakse kahe nädala pärast Kreekas.