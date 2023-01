Hyundai kinnitaski tiimijuhiks Cyril Abitebouli

Hyundai teatel liitub 45-aastane prantslane nendega täiskohaga. Seni ajutiselt tiimijuhi rolli täitnud Julien Moncet asub uude rolli, mis on meeskonna selgitusel seotud Hyundai tiimi tulevikutehnoloogiaga.

"Tunnen rõõmu võimalusest liituda Hyundai Motorspordiga meeskonnajuhina. Ootan põnevusega ralliringkonda sukeldumist ja selle suurejoonelise spordiala kohta rohkem avastamist," kommenteeris Abiteboul. "Hyundai on andnud mulle täieliku toetuse, et üleminek sellesse rolli oleks sujuv. Ma ei jõua ära oodata, et alustada."

Prantslasest inseneri on seostatud Hyundai tiimiga ka varem, aga rallimaailma kogemus tal seni puudub. Tiimijuhiks kerkis ta F1 võistkonnas Caterhamis ja asus seejärel samale positsioonile Renault's, kus veetis aastad 2014-2020.

Pärast Prantsusmaa autotootja juurest lahkumist on Abiteboul töötanud vormel-2 sarja mootoreid tarniva Mecachrome'i ridades.