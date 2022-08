Vigastuspausilt naasnud Nadal piirdus Cincinnatis ühe mänguga

Turniiril teisena asetatud ja seetõttu avaringis vaba olnud Nadal jäi teises ringis ligi kolm tundi kestnud kohtumises 6:7 (9), 6:4, 3:6 alla samuti pikalt vigastustega kimpus olnud horvaadile Borna Coricile. Seejuures oli Nadalil avasetis ka kaks settpalli.

Neli aastat tagasi maailma edetabelis 12. kohale jõudnud Coric on mitmete vigastuspauside tõttu langenud tabelis 152. reale. Eelmise aasta maikuus käis ta õlaoperatsioonil ja naasis võistlustulle alles tänavu märtsis.

Coricile oli see teine võit Nadali üle ja ühtlasi karjääri 15. võit esikümnemängija üle. "See on väga eriline. Olin pea kaks aastat vigastustega väljas ega saanud mängida suurtel väljakutel fännide ees. Ootasin seda mängu lihtsalt seetõttu, sest pole seda ammu kogenud. Ja nüüd ma võitsin," õhkas Coric.

"Ma ei mänginud kõige paremini, aga nii võib juhtuda. Mul pole sel turniiril varem ka väga hästi läinud," nentis Nadal mängujärgsel pressikonverentsil.

Nadal mängis viimati juuli alguses Wimbledonis, kus ta jõudis poolfinaali, aga otsustas siis kõhulihasevigastuse tõttu turniiri pooleli jätta. "Keeruline on sellest mängust midagi positiivset võtta, pean arenema. Pean trenni tegema, pean paremini tõrjuma," arutles ta. "Aga kaotuse järel tuleb edasi minna. Minu jaoks on peamine tervena püsida. Viimased poolteist kuud pole kerged olnud. Kõhulihaserebendi puhul on raske teada, millal oled täielikult terve ja see on mind mõjutanud, sest ma pole olnud kindel, kas suudan enda parimat servi näidata."

Kolmandas ringis läheb Coric vastamisi hispaanlase Roberto Bautista-Agutiga (ATP 19.).

Üllatuslikult piirdus Cincinnatis ühe mänguga ka viiendana asetatud norralane Casper Ruud, kes oli samuti avaringis vaba ja pidi siis teises ringis tunnistama korraldajate vabapääsmega põhitabelisse koha saanud 19-aastase ameeriklase Ben Sheltoni (ATP 229.) 6:3, 6:3 paremust. USA üliõpilasmeister Shelton mängib seejuures esimest korda ATP Mastersi turniiril.

Karjääri esimese esikümnevõidu saanud Shelton läheb kolmandas ringis vastamisi üheksandana asetatud briti Cameron Norriega (ATP 11.), kes sai 3:6, 6:3, 6:4 jagu kuulsast kaasmaalasest, kunagisest maailma esireketist Andy Murrayst (ATP 47.).

Eelmisel nädalal Montreali Mastersi võitnud austraallane Nick Kyrgios (ATP 28.) pidi Cincinnatis teises ringis tunnistama 11. asetatud ameeriklase Taylor Fritzi (ATP 13.) 6:3, 6:2 paremust.