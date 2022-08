Norrie alistas maratonmatšis Alcaraze, Medvedev kohtub Tsitsipasiga

Medvedev alistas veerandfinaalis Fritzi 7:6 (1), 6:3 ja läheb nüüd poolfinaalis vastamisi kreeklase Stefanos Tsitsipasiga (ATP 7.), kes sai 7:6 (5), 5:7, 6:3 jagu USA servikahurist John Isnerist (ATP 50.).

Karjääri viiendat Mastersi võitu püüdev Medvedev ja varem kaks Mastersit – mõlemad liivaväljakuil – võitnud Tsitsipas on omavahel mänginud üheksal korral ja Medvedev juhib mängudega 7:2. Viimati olid nad vastamisi tänavuste Austraalia lahtiste poolfinaalis, kus Medvedev jäi peale 7:6 (5), 4:6, 6:4, 6:1.

Norriel kulus veidi üle kolme tunni, et Alcaraz 7:6 (4), 6:7 (4), 6:4 alistada. See oli Norrie esimene võit Alcaraze üle, varem oli ta Hispaania noorukile kolmel korral kaotanud.

Mullu Indian Wellsis esimese Masters-sarja turniirivõidu saanud Norrie läheb Cincinnati poolfinaalis vastamisi horvaadi Borna Coriciga (ATP 152.). Pikalt vigastustega kimpus olnud ja üle aasta võistlustelt eemal olnud Coric oli 6:4, 6:4 parem kanadalasest Felix Auger-Aliassime'ist (ATP 9.). See on nelja-aastase vaheaja järel esimene kord, kui Coric on ühel turniiril alistanud kaks esikümnemängijat. Teises ringis sai ta 7:6 (9), 4:6, 6:3 jagu pooleteisekuuliselt vigastuspausilt naasnud Rafael Nadalist (ATP 3.).