Nadal võttis maratonlahingus magusa revanši ja pääses nelja sekka

Neli tundi ja 20 minutit kestnud maratonmatšis võitles Nadal algusest peale kõhulihase vigastusega, mis takistas teda servimast. Teises setis võttis endine esireket ka meditsiinilise pausi, ent näitas endale omast vastupanuvõimet, kohanes valuga ja pööras mängu lõpuks enda kasuks.

"Kõhus on ilmselgelt midagi valesti ja ma pidin oma servi muutma. Päris mitmel puhul mõtlesin, et ma ei ole suuteline mängu lõpetama, aga see väljak ja rahvas on midagi erilist," sõnas maailma neljas reket pärast kohtumist.

Fritz servis mängu jooksul 19 ässa Nadali viie vastu, hispaanlane tegi seitse topeltviga ja tema esimese servi õnnestumise protsent oli 65. Mõlemad sooritasid 56 äralööki, Nadal tegi 42 lihtviga Fritzi 35 vastu.

Sealjuures võttis Nadal ameeriklaselt magusa revanši: hispaanlane alustas hooaega 20 järjestikuse võiduga, kuid sai Fritzilt siis Indian Wellsi turniiri finaalis aasta esimese kaotuse.

Poolfinaalis läheb Nadal vastamisi esimese asetuseta mängijana pärast 2008. aastat nelja parema sekka jõudnud austraallase Nick Kyrgiosiga.