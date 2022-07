Nadal jätab vigastuse tõttu Wimbledoni pooleli, Kyrgios mänguta finaali

Nadal võitles kolmapäevases veerandfinaalis kõhulihase vigastusega ning võttis teiss setis ka meditsiinilise pausi, ent näitas endale omast vastupanuvõimet, kohanes valuga ja pööras mängu lõpuks enda kasuks.

"Kõhus on ilmselgelt midagi valesti ja ma pidin oma servi muutma. Päris mitmel puhul mõtlesin, et ma ei ole suuteline mängu lõpetama, aga see väljak ja rahvas on midagi erilist," sõnas maailma neljas reket pärast võitu.

Neljapäeval tegi Nadal Wimbledonis ka trenni, ent kinnitas õhtusel pressikonverentsil, et peab siiski poolfinaalist eemale jääma. Hispaania meedia kirjutas, et uuringud tuvastasid endisel esireketil kõhulihases seitsme millimeetri suuruse rebendi.

"Mõtlesin kogu päeva, millist otsust teha, aga jätkamine ei tundu mõttekas," rääkis Nadal. "On selge, et kui jätkan, muutub vigastus tõsisemaks. Mul on väga kahju seda öelda. Langetasin sellise otsuse, sest usun, et ma ei ole võimeline kahte matši võitma. Ma ei saa õigel kiirusel servida, ma ei saa normaalselt liikuda. Austusest enda vastu ei taha ma väljakule minna nii, et ma pole võimeline võitlema."

Hispaania legendi loobumine tähendab, et meeste üksikmänguturniiril pääseb esimesena finaali austraallane Nick Kyrgios.