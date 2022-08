Karjääri lõpusirgel olev Williams langes esimeses ringis konkurentsist

Tund ja viis minutit kestnud matšis kaotas Williams kohe avageimis oma pallingu, jäädes 0:2 kaotusseisu. Teises setis ei suutnud 23-kordne slämmivõitja saada mitte ühtegi geimivõitu.

Raducanu läheb järgmises ringis vastamisi Viktoria Azarenkaga (WTA 22.), kes alistas avaringis Kaia Kanepi (WTA 31.)

"Ma arvan, et me kõik peame lihtsalt austama Serenat ja tema hämmastavat karjääri," ütles Raducanu pärast matši intervjuus. "Olen nii tänulik selle kogemuse eest, et sain tema vastu mängida. Kõik, mis ta on saavutanud, on nii inspireeriv ja oli tõeline au temaga kohtumist jagada."