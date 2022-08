Läti esireket Ostapenko osaleb Tallinna WTA tenniseturniiril

"Olen alati nautinud Läti tennisefännide ees võistlemist," ütles Jelena Ostapenko. "Kahjuks sel aastal Billie Jeane King Cupi ega WTA turniiri Lätis ei toimu, mistõttu otsustasin osaleda Tallinna WTA 250 turniiril. Ootan põnevusega nii Eesti esireketite kui ka teiste parimate mängijatega kohtumist. Kutsun kõiki Läti tennisefänne septembri lõpus Tallinnasse kõrgetasemelist tennist nautima."

Jelena Ostapenko tõusis värskes maailma edetabelis 16. kohale. 2017. aastal võitis ta Prantsusmaa lahtistel naiste üksikmängu, olles kõigi aegade esimene Läti tennisistiks, kes on suure slämmi turniiril üksikmängus triumfeerinud. Maailma edetabelis on Ostapenko kõrgeim koht olnud viies, sel positsioonil paiknes ta 2018. aasta kevadel.

"Meil on väga hea meel, et Jelena Ostapenko on nõus osalema Tallinn Openi turniiril," ütles turniiridirektor Allar Hint. "Jelena on maailmatasemel mängija, slämmiturniiri võitja ning lisaks meie naaberriigist, mis kindlasti loob hea sümbioosi ning annab ka Läti publikule võimaluse külastada meie turniiri, et oma staari mängimas näha."

Ostapenko mängis viimati Tallinnas 2020. aasta suvel toimunud Eesti-Läti maavõistlusel.

Nõusoleku turniiril osalemiseks on andnud ka Eesti parimad mängijad Anett Kontaveit ja Kaia Kanepi. Selle aasta Eesti meistrivõistluste naiste üksikmängu võitjana pääseb turniirile ka Elena Malõgina (WTA 414.)

24. ja 25. septembril peetakse Tondil Foruse tennisekesksuesTallinna WTA turniiri kvalifikatsioonimängud, põhiturniiriga alustatakse 26. septembril ning finaal on kavas 2. oktoobril.