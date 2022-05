Tallinn korraldab sügisel ikkagi WTA turniiri

Naiste profitennise organisatsioon WTA avaldas esmaspäeval värskendatud võistluskalendri sügishooajaks ning nimekirja on lisandunud ka Tallinnas toimuv madalaima kategooria turniir.

Tallinnas toimuv WTA 250 kategooria turniir algab värskendatud kalendri järgi 26. septembril.

Nädal enne seda mängitakse WTA 500 turniiril Tokyos ning WTA 250 turniiril Soulis, nädal hiljem keskmise kategooria turniiril Ostravas ja madalaima kategooria turniiril Monastiris.

"WTA 2022. aasta sügiskalender annab mängijatele hulgaliselt töövõimalusi. Olen kõigile turniirikorraldajatele naiste tennise toetamise eest äärmiselt tänulik," rääkis organisatsiooni kodulehele WTA pealik Steve Simon.

WTA pakkus Tallinnale madalaima kategooria turniiri korraldamise võimalust juba veebruaris, kuid siis ei võtnud valitsus võistluse rahalist toetamist istungil arutusele.

"Praegu tähendab see, et WTA turniir Tallinnas jääb ajalooks. Kas ja millal seda võimalust uuesti tekib, seda on raske ette ennustada," rääkis tenniseliidu peasekretär Allar Hint 22. veebruaril telefoniintervjuus ERR-ile.

Täpsemalt räägitakse tulevast turniirist kolmapäevasel pressikonverentsil.