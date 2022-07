Tallinna WTA turniiri korraldamise juures on tekkinud esimene probleem

WTA 250 turniirini Tallinn Open on veel aega kaks ja pool kuud, aga ettevalmistus käib juba hoolega ning on tekkinud esimene probleem. Üllatuslikult on maailmas tekkinud tennisepallikriis.

Eestil tekkis võimalus korraldada turniiri kahel põhjusel, vahendab Eesti Tennise Liit. Esiteks, Hiina on loobunud sügiseste WTA turniiride korraldamisest ja teiseks seoses Ukraina sõjaga ei korraldata enam turniire Venemaal. Esialgu saigi Tallinn Open endale Kremlin Cupi litsentsi, nagu teavitas Eesti Tennise Liidu peasekretär Allar Hint. "Pakkumine, mis meile tehti, on unikaalne," ütles Hint. "Mainitud sõda ja muud mured maailmas mängisid meile võimaluse kätte."

Ootamatu probleemina on tekkinud tennisepallide puudus. Turniiriks on vaja umbes 5000 palli. "Kõikidele muudele kriisidele on maailmas lisandunud pallikriis," ütles Hint. "Tennisepallide tootmine on täna väga piiratud. Eesmärk on leida pallid, mis on WTA poolt litsentseeritud ja lisaks ka pallipartner," lisas Hint.

Kes Tallinn Openil mängivad, on praegu vara öelda. Registreerimine läheb lukku neli nädalat enne võistluse algust. Jagatakse ka vabapääsmeid. Siin on ka oma piirangud. Näiteks WTA 250 turniirist võib osa võtta ainult üks esikümne mängija ja kui sellel kohal püsib septembri lõpuks Anett Kontaveit, on tema see, kes vabapääsme teenib. Neljapäeval selgub Eesti naiste tennisemeister, kellele on lubatud vabapääse kvalifikatsiooni. Seega on finaalil ka oma lisastiimul.

Hint lisas, et lähinaabritest käivad läbirääkimised Läti esireketi Jelena Ostapenkoga, kuid Eesti juurtega Rootsi esireket Rebecca Peterson peaks igal juhul Tallinnas mängima. Venemaa ja Valgevene tennisistide suhtes on korraldajate seisukoht, et neid ei tohi turniirile lubada, aga selleks vajatakse valitsuse otsust, sest WTA nende mängimist ei keela.

Tallinna Kalevi väljakutel enne Eesti meistrivõistluste mänge toimunud Tallinn Openi pressikonverentsi tervitasid telesilla kaudu ka WTA tegevjuht Steve Simon ja asepresident Fabrizio Sestini. "Praegu on parim aeg pidada turniir Eestis, kui teil on maailma paremikus Anett Kontaveit ja Kaia Kanepi ning kasvamas häid noormängijaid. Lisaks on Eestis kõrge tennisekultuur. Loodan, et see turniir leiab koha kalendris veel paljudeks aastateks," ütles Sestini.

Eesti Tennise Liit poleks saanud turniiri korraldada Tallinna linna abita, kuid linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul ei olnud neil raske teha toetavat otsust. "Rahvusvahelise turniiri korraldamine Tallinnas on meile auasi," ütles Kõlvart. "Igal üritusel on oma majanduslik mõju, aga arvan, et peamine eesmärk seisneb hoopis selles, et tippsport on nii-öelda massispordi vedur. Mida rohkem anname tippsporti ressursse, seda rohkem arendame laste ja noorte sporti. Muidugi on siin ka pragmaatiline lähenemine, sest iga selline üritus lisab tuntust Tallinna linnale ja innustab ka teisi alaliite korraldama siin võistlusi. Lisaks meelitab see kohale turiste, kes jätavad siia raha. Oleme uhked ka selle üle, et terves maailmas saab Tallinna linna näha tele-eetris."

Kõlvart tänas tenniseliitu, et sellise ettepanekuga linnajuhtide jutule tuldi. "Iga suur asi sõltub eelkõige inimestest, kes seda ette võtavad ja siis alles ressurssidest," sõnas Kõlvart ja lisas, et selle aasta turniirile antud 400 000 euro suurune toetus tulenes sellest, et turniir ikkagi toimuda saaks. "Edaspidi saab summa olema suurusjärgus 100 000 eurot nagu meil on traditsiooniliselt eelarves selline rida rahvusvaheliste spordiürituste toetamiseks."

Hint ütles, et lisaks Tallinna linnale tuleb turniiri korraldamise võimaluse eest tänada ka WTA-d. "Meil on mõlemapoolne soov, et see turniir jääks kalendrisse," ütles Hint. "Me ei korralda turniiri üksi. Suhe WTA-ga on olnud väga hea ja toetav."

Loe artiklist pikemalt Eesti Tennise Liidu kodulehelt.