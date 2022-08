Tallinnas peetav WTA turniir ülemaailmse pallikriisi taha ei jää

Sportlandi, tennisevarustuse tootja HEAD ja turniiri litsentsi omaniku Octagoniga koostöös leidsid turniiri korraldajad probleemile lahenduse. Käed löödi firmaga HEAD – ainukese tennisebrändiga maailmas, kellel on oma pallitehas, mis toodab aastas üle 115 miljoni palli.

See tagab võimekuse toota ka Tallinna Open turniiri jaoks vajaminevad 5000 palli.

Sobiva pallipartneri valiku tegi eriti keeruliseks faktor, et WTA turniiridel kasutatavad pallid peavad olema rahvusvahelise tenniseliidu (ITF) poolt tunnustatud. "Tallinn Openil mängitakse HEAD kaubamärgi spetsiaalse TYPE-2 (meedium) klassi tennisepallidega," ütles Tallinn Open WTA 250 turniiridirektor Allar Hint. "Pallid läbivad turniiri märgise saamiseks vastava kvaliteedikontrolli ja neid palle kauplustes eraldi ei müüda."

HEAD palle on varem kasutatud erinevatel ATP 1000, ATP 500, ATP 250 ja WTA turniiridel. HEAD annab vajalikud 5000 palli Tallinn Open WTA 250 turniiri jaoks sponsorluse korras. Tennisepallid kohal veel ei ole, aga broneeringud on tehtud.

Maailmas on nõudlus tennisepallide järele suurem kui kunagi varem. Pallitehased töötavad üle maailma maksimaalsel võimsusel, kuid erinevatel põhjustel on tennisepallide hankimine raskendatud.

"Enamjaolt on see tingitud koroonapandeemiast, mis on tennise ja padeli väga populaarseks muutnud," selgitas Allar Hint, kelle sõnul on tarneahelad hetkel mitmete probleemide tõttu häiritud. "Tootmismaterjali puudus ja hilinemine, piiride sulgemisest tingitud tööjõu puudus, probleemid konteinerite saadavusega, raskused laevatranspordis, kõrged transpordihinnad, ajutised tehaste sulgemised – nimekiri on pikk ja paraku mõjutavad need kõiki brände."

Eesti esimene WTA turniir Tallinn Open toimub 24. septembrist 2. oktoobrini Forus Tennisekeskuses Tondil.