Allar Hint: loodan väga, et Tallinna WTA turniirist saab traditsioon

Esmaspäeval avaldas naiste profitennise organisatsioon WTA värskendatud võistluskalendri sügishooajaks ning nimekirja lisandus ka Tallinnas toimuv madalaima kategooria turniir. Kalendri järgi algab Eestis turniir 26. septembril.

WTA pakkus Tallinnale madalaima kategooria turniiri korraldamise võimalust juba veebruaris, kuid siis ei võtnud valitsus võistluse rahalist toetamist istungil arutusele.

"Hetkel on ühekordne kokkulepe ja lubadus WTA ja Octagoni poolt, kelle litsentsi kasutame, et juhul, kui meil on huvi järgmise aasta osas, siis nad leiavad lahenduse ja võimaluse, et turniir jääks Tallinnasse," sõnas Hint.

Uudis täieneb.