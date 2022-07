Kultuuriministeerium andis siiski toetuse WTA turniiri korraldamiseks

Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn märkis, et turniiri korraldamine on Eestile väärikas väljakutse ning ainulaadne võimalus. "Eestlased on end tõestanud suurepäraste spordiürituste korraldajatena. Heal tasemel sporditaristu ning professionaalne töö- ja taustajõud loovad väga head eeldused kõrgel tasemel WTA turniiri korraldamiseks. Spordimaailma huviorbiiti oleme sattunud ka tänu meie silmapaistvatele ja maailma paremiku seas võistlevatele tennisetippudele," rääkis ta.

"Lisaks sportlikele eesmärkidele on WTA turniiri Tallinnas korraldamisel oluline mõju meie majandusele ning jätkusuutliku tipptennise arendamisele. Võistlust saabuvad jälgima tennisefännid naaberriikidest ja kaugemalt, kes loovad täiendavat maksutulu ning aitavad tutvustada Eestit kui sihtriiki. Tennisemaailma tippsportlaste koduväljakul nägemine annab aga kindlasti erakordse elamuse nii pealtvaatajale kui ka noortele tennisistidele," lisas Pürn.

WTA 250 Tallinn Open rahvusvaheline turniir toimub 24. septembrist 2. oktoobrini.

Varem ei toetanud Kaja Kallas plaani korraldada Tallinnas WTA tenniseturniir, sest tema arvates ei kaasneks sellega suurt kasu majandusele.

"WTA tenniseturniiri korraldamiseks kolmel aastal küsitakse 2 700 000 eurot. Seda on näiteks peaaegu sama palju kui kogu Team Estonia ca 200 Eesti tipp- ja noorsportlase ning nende treenerite aastane toetus kokku või sama palju kui laulu- ja tantsupeo kollektiivijuhtide aastane palgatoetus. Ühe aasta turniiritoetuse – 900 000 euro – eest saaks aga näiteks maksta igale päästeteenistujale 500 eurot preemiat," kirjutas Kallas veebruaris oma blogipostituses.

Algul küsis Eesti Tennise Liit valitsuselt 900 000 eurot turniiri toetuseks, kuid tookord ei võetud teemat valitsuse istungil isegi mitte arutlusele. "Küsisime riigilt 900 000 eurot, kogu turniiri eelarve on 1,3 miljonit," ütles Eesti Tennise Liidu peasekretär Allar Hint veebruaris. "Kõige kurvem selle juures ongi, et teemat ei võetud üldse valitsuse päevakorda, ainuke tagasiside oli Kaja Kallase blogipostitus," lisas Hint.