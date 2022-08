Vene kohus mõistis Grinerile üheksa-aastase vanglakaristuse

Venemaa kohus mõistis neljapäeval üheksaks aastaks vangi USA korvpallitähe Brittney Grineri, kuna leiti, et ta on süüdi tahtlikult kanepiõli sisaldavate e-sigareti kapslite toomises Venemaale.

Samuti määrati Grinerile miljoni rubla (16 000 eurot) suurune trahv.

Griner tunnistas end narkosüüdistustes süüdi, kuid on eitanud tahtlikku seaduse rikkumist.

31-aastane olümpiakuld peeti kinni veebruaris Moskva lähedal lennujaamas, kui tema pagasist leiti kanepiõli sisaldavaid e-sigareti kapsleid. Kanep on Venemaal ebaseaduslik.

Grineri kaitsemeeskond teatas, et kaebab kohtuotsuse edasi.

Griner jalutas kohtusaalist välja käed raudus ning ütles: "Ma armastan oma perekonda."

USA president Joe Biden ütles avalduses, et Venemaa pidas Grinerit alusetult kinni.

On ebaselge, kui kaua ta tegelikult trellide taga veedab, kuna USA ja Venemaa on arutanud võimalikku vangide vahetust, mis võib ka korvpallurit kaasata, ütles BBC Venemaa toimetaja Steve Rosenberg.

USA meedias avaldatud teated viitavad sellele, et Washington võib tehingu osana Venemaa võimudele üle anda vangistatud Vene relvakaubitseja Viktor Bouti.

Vene prokurörid olid varem taotlenud Grinerile üheksa ja poole aasta pikkust vanglakaristust.

Himki kohtu eesistuja ütles, et võttis arvesse tõsiasja, et ameeriklane oli juba märkimisväärselt palju aega vahi all veetnud.