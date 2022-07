Vahistatud Griner: mind ei teavitatud mu õigustest

USA naiskonnaga kaks korda olümpiavõitjaks kroonitud Grineri pagasist leiti 17. veebruaril Šeremetjevo lennujaamas e-sigareti kapslid, mis sisaldasid kanepiõli ja mis on Venemaal keelatud.

Griner sõnas, et tolliametnikud võtsid kapslid tema pagasist välja, avasid need ja nuusutasid nende sisemust. Siis paluti tal allkirjastada dokumendid ja ta kasutas Google Translate'i abi, et neid mõista. "Mulle ei loetud mu õigusi ette," sõnas Griner kohtus. "Ma võtsin oma telefoni, helistasin perekonnale, oma agendile ja võistkonna tõlgile."

Grineri sõnul sai ta kasutada lennujaamas tõlki, kes aga ütles lihtsalt, et "allkiri siia ja allkiri sinna" ega selgitanud dokumentide sisu. Ameeriklanna oli varem tunnistanud end juhtunus süüdi, aga eitas Venemaa seaduste tahtlikku rikkumist.

Griner lisas, et ei mõista, kuidas e-sigareti kapslid tema pagasisse sattusid ja ütles, et ta pakkis kiirustades ja need võisid sinna kogemata sattuda. Ta ütles ka, et krooniliste vigastuste raviks on talle väljastatud retsept ravikanepile. See pole teatud riikides tippsportlaste seas ebaharilik meetod, aga Venemaal siiski keelatud.

Seoses sõjategevusega Ukrainas on kogu juhtumit peetud poliitiliseks ja Griner on pöördunud USA presidendi Joe Bideni poole palvega ta vabastada. Korvpallur tunnistas end süüdi, kuid eitas Venemaa seaduste tahtlikku rikkumist.

Mitmed USA ametnikud ja tippsportlased on teatanud, et Grineri kinnipidamine polnud õige ja ta tuleks kohe vabastada. Venemaa võimud aga sama ei arva ja hoolimata Moskva pingelistest suhetest Washingtoniga polevat see ka poliitilise alatooniga.

Süüdimõistmisel ähvardab Grinerit kuni kümneaastane vangistus.