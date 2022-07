Kaitse: Griner kasutas kanepit meditsiinilistel eesmärkidel

USA naiskonnaga kaks korda olümpiavõitjaks kroonitud Grineri pagasist leiti 17. veebruaril Šeremetjevo lennujaamas e-sigareti kapsleid, mis sisaldasid kanepiõli ja on Venemaal keelatud.

Kaitsjad argumenteerisid teisipäeval, et Griner kasutas ravikanepit sarnaselt paljudele teistele tippsportlastele vigastustest tuleneva valuga võitlemiseks. Tunnistajaks olnud narkoloogiaeksperdi sõnul on sel sageli ka vähem kõrvalefekte kui teistel valuvaigistitel.

"Retsepti tõttu võis Brittney kasutada seda meditsiinilistel, mitte meelelahutuslikel eesmärkidel," teatas advokaat Maria Blagovolina kohtule.

Seoses sõjategevusega Ukrainas on kogu juhtumit peetud poliitiliseks ja Griner on pöördunud USA presidendi Joe Bideni poole palvega ta vabastada. Korvpallur tunnistas end süüdi, kuid eitas Venemaa seaduste tahtlikku rikkumist.

Mitmed USA ametnikud ja tippsportlased on teatanud, et Grineri kinnipidamine polnud õige ja ta tuleks kohe vabastada. Venemaa võimud aga sama ei arva ja hoolimata Moskva pingelistest suhetest Washingtoniga polevat see ka poliitilise alatooniga.

Süüdimõistmisel ähvardab Grinerit kuni kümneaastane vangistus.