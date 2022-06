USA korvpallitähte võib oodata kuni kümneaastane vangistus

Rohkem kui neli kuud pärast tema arreteerimist Moskva lennujaamas kanepi omamise eest, määras Venemaa kohus korvpallistaari Brittney Grineri kriminaalasja kohtuprotsessi alguskuupäevaks esimese juuli, vahendab Associated Press.

Grineri advokaat Aleksander Boikov ütles, et esmaspäeval kohtuistungit ei määratud, kuid ta eeldab, et ametlikud ärakuulamised peaksid toimuma nädala või kahe pärast.

Kohus andis korralduse kohtuprotsessi alustada reedel ja Griner sai hiljuti korralduse jääda eelvangistusse.

Esmaspäevane istung peeti Moskva eeslinna Himki kohtus kinniste uste taga.

Phoenix Mercury tähte, keda peetakse mõnes küsitluses USA kõige andekamaks naissportlaseks, võib oodata kümneaastane vanglakaristus, kui ta mõistetakse süüdi narkoveos.

Vähem kui üks protsent Venemaa kriminaalasjades süüdistatavatest mõistetakse õigeks ja õigeksmõistvaid otsuseid saab tühistada.

Grineri kinnipidamine ja kohtuprotsess on Moskva ja Washingtoni suhete madalseisus. Ta vahistati Moskva Šeremetjevo lennujaamas vähem kui nädal enne seda, kui Venemaa saatis väed Ukrainasse, mis süvendas niigi kõrgeid pingeid USA ulatuslike sanktsioonide ja Venemaa poolt Ukrainale USA relvatarnete hukkamõistmisega.

And 40 min later the preliminary hearing is over. No comment from Griner. Her Russian lawyer says the judge extended her detention for the length of her trial. No date set. Curiously, no US embassy officials present for the hearing. #BrittneyGriner pic.twitter.com/FSYprXjSgs