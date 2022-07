LeBron USA naiskorvpallurist Venemaal: mina tema asemel ei tahakski tagasi

Eelmisel nädalal tunnistas Griner end narkootikumide omamises süüdi. Neljapäeval on järjekordne kohtuistung.

"Kuidas ta peaks tundma, et Ameerika on ta selja taga? Kui mina oleksin tema asemel, mõtleksin ma, kas tahaksin üldse USA-sse tagasi tulla," ütles LeBron James telesaate treileris.

Kolmapäeval kirjutas LeBron James oma sotsiaalmeedias, et ta eesmärk ei olnud maha teha USA-d, vaid kirjeldada emotsioone, mida Griner võib tunda.

My comments on "The Shop" regarding Brittney Griner wasn't knocking our beautiful country. I was simply saying how she's probably feeling emotionally along with so many other emotions, thoughts, etc inside that cage she's been in for over 100+ days! Long story short #BringHerHome