Venemaa palub USA-l austada Vene seadusi

Griner vahistati veebruaris, sest tema pagasist leiti kanepiõli sisaldavaid e-sigareti kapselid, mis on Venemaal ebaseaduslikud.

Maikuus kuulutas USA Grineri kinnipidamise ebaõiglaseks ning seepärast tegeleb juhtumiga nüüd USA valitsuse pantvangijuhtumite läbirääkija.

Neljapäeval ütles Venemaa välisministeeriumi kõneisik Maria Zakharova, et kanepi legaliseerimine ei saa Venemaal juhtuda. Lisaks kutsus ta USA-d narkootikumide sõltuvuses olevaks riigiks.

"Kui USA kodanik võeti vahi alla narkootikumide käitlemise eest ning ta süüdistusi ei eita, siis tuleb sellega tegeleda Venemaa seaduste järgi, mitte seaduste järgi, mis on vastu võetud San Fransiscos, New Yorkis ja Washingtonis," ütles Zakhanova.

Grineri järgmine kohtuistung toimub teisipäeval ning süüdimõistmise korral ootab teda kuni kümneaastane vanglakaristus.

